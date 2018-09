Von Joachim Schwelien

Wer Edward Kennedy im Plenarsaal des amerikanischen Senates oder im Ausschuß bei einem Hearing beobachtet, wer ihn bei zeremoniellen Anlässen oder bei – selten gewordenen – Auftritten in großen öffentlichen Veranstaltungen etwa für den Frieden in Vietnam erlebt, bemerkt seine Befangenheit. Seit dem Autounfall vom 18. Juli umgibt sie ihn wie ein Panzer, den er ebensowenig ablegen kann wie das Stützkorsett nach seinem Flugzeugunglück vor einigen Jahren. Er trägt ihn so leicht wie möglich; denn seine Funktion als Einpeitscher der demokratischen Mehrheitsfraktion erlegt ihm so viele Pflichten auf, daß er sich ihnen gar nicht entziehen kann, ohne den Anschein einer Flucht vor der Öffentlichkeit zu erwecken. Sie würde sogleich als Schuldgefühl gedeutet.

Und wer Kennedy heißt, trägt mit dem Namen die beinahe schicksalhafte Berufung, eine politische Karriere unter keinen Umständen stagnieren zu lassen und fortgesetzt nach Höherem zu streben; er darf sich ohnehin keine Blöße geben, es sei denn, er gestände von vornherein ein, daß ihm dieser Ruf nicht mehr zukomme.

Dennoch – Edward Kennedy macht, wenn er hier unbefangen einen Händedruck tauscht, dort zwanglos ein Wort wechselt, den Eindruck, als sehe er dabei heimlich über seine Schulter, um die Blicke zu prüfen, die ihn teils bedauernd, teils hämisch oder schadenfroh messen. Selbst wenn es diese Blicke gar nicht gibt – man vermutet sie, obwohl sich auch die Kolportagen, die Gerüchte und Vermutungen und das Gewisper erschöpft haben über das, was sich damals wohl wirklich abgespielt hat: in jener Nacht, als Edward Kennedy auf der Insel Chappaquiddick im Nantucketsund mit seinem Oldsmobile vom rechten Weg abgeriet, die flache Leiste einer alten Brücke überfuhr und mit dem Dach nach unten im Wasser landete, wobei seine Mitfahrerin Mary Jo Kopechne, die damals 28 Jahre alte frühere Wahlhelferin und Sekretärin seines ermordeten Bruders Robert, ums Leben kam.

Das war am 18. Juli, einem Freitag. Es hatte sich nach einer Segelregatta und anderen harmlosen Vergnügen wie einem cookout, einem gemeinsamen Steakessen und einem Drink dazu in einem kleinen Ferien-Miethaus auf Chappaquiddick zugetragen, das ein Vetter Kennedys, Joseph Gargan, für dieses Beisammensein hatte reservieren lassen.

Ein Dutzend junger Menschen war dabei: sechs Sekretärinnen aus dem alten Wahlkampagnestab Robert Kennedys, die aus Washington und New York gekommen waren und bei denen mit dieser Wochenend-Einladung so etwas wie eine Erinnerungs-Dankesschuld abgetragen wurde, dazu fünf Männer, Freunde, Verwandte und Mitarbeiter Edward Kennedys, vier davon verheiratet. Für die jungen Damen waren überdies Unterkünfte in einem Motel auf Martha’s Vineyard reserviert worden, einer Insel, die nur mit einer Fähre erreicht werden kann.

Einem späteren on dit zufolge sollte auch die Frau Edward Kennedys, Joan, bei dem cookout zugegen sein, doch aus irgendeinem Grunde kam sie nicht; sie war damals schwanger und erlitt bald nach dem folgenreichen Unfall ihres Mannes eine Fehlgeburt. Diese zufällige Abwesenheit, dazu eine Menge anderer geradezu verhängnisvoller zufälliger Unzulänglichkeiten der Beamten, die mit dem „Fall“ befaßt waren, des Insel-Polizeichefs Dominick Arena wie des Staatsanwaltes Edmund Dinis – das alles bewirkte, zusammen mit der Unfähigkeit Edward Kennedys, den Sachverhalt sofort ungeschminkt und klar darzustellen, daß aus einem erklärbaren und womöglich entschuldbaren Unfall ein persönliches und politisches Unheil für den Hauptbeteiligten erwuchs.