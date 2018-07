Die jungen Sozialdemokraten im Kölner Rathaus lästern – über ihn, ihr Fraktionschef John van Nes Ziegler nörgelt an ihm herum und läßt ungern eine Gelegenheit vorübergehen, ohne ihm ein Beinchen zu stellen – doch wie nutzlos sie ihre Energien vergeuden, stellte sich jetzt erst wieder heraus, als die kölsche Stimme aus tiefstem Herzen sprach und zu Protokoll gab: Theo Burauen, der Kölner Oberbürgermeister, ist der Größte und keiner ist ihm gleich.

Gewußt hatte das ohnehin jeder Kölner, aber die Untersuchung einer Soziologengruppe an der Universität über die Bekanntheit kölscher Persönlichkeiten bewies es noch einmal mit wissenschaftlicher Akkuratesse: 95,9 Prozent der Kölner Bürger ist sein Name ein Begriff. Und außer ihm – erst das macht das Ergebnis so wertvoll – hat keiner der Kölner Kommunalpolitiker Anlaß über die jetzt veröffentlichte Liste sehr erfreut zu sein. „Den Schwerpunkt des Interesses ihrer Mitbürger bilden sie nicht“, bemerkte der „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Die Interviewer hatten den Befragten 31 Namen vorgelegt, die im Kölner Leben eine Rolle spielen – Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur, sagt man gewöhnlich. In Köln hat diese Formel eine Variante, dort heißt es: ... aus Politik, Karneval, Sport, Wissenschaft und Kultur. Dementsprechend steht auf Platz zwei der Liste, hinter Theo Burauen, Ferdi Leisten, der Festkomiteepräsident des Kölner Karnevals. 88 Prozent der Einwohner von Köln kennen ihn.

Auf Platz drei steht Rolf Wolfshohl, der Radsportstar, auf Platz vier Ferdi Mülhens, der Kölnisch-Wasser-Fabrikant. Platz fünf belegte Horst Muys, ein köl-Platz Humorist – und das ist die einzige Niederlage für Theo Burauen auf dieser Liste: Wegen Muys deftigen Schweinereien hatte der Oberbürgermeister seinerzeit eine Kampagne „sauberer Karneval“ gestartet – ohne Erfolg, wie sich hier herausstellt.

Platz sechs nimmt Ivan D. Herstatt ein, ein Bankier mit kölschem Gemüt. Das erste Ratsmitglied taucht erst auf Platz erste auf: der Sozialdemokrat Hans Grün. Er wäre nur realistisch, wenn er diesen Erfolg wäre seinen politischen Ansichten zuschriebe, sondern vielmehr den Kölner Sechs-Tage-Rennen, die er seit Jahren mit viel Liebe ausrichtet.

Erst auf Platz 13 rangiert John van Nes Ziegler, der nicht nur Fraktionsvorsitzender im Rat, sondern auch der Kölner Parteivorsitzender der SPD ist. Nur 21,2 Prozent der Kölner ist sein Name ein Begriff. Falls er sich an Stelle von Burauen um den Posten des Oberbürgermeisters beworben hätte, wäre ihm ein blaues Wunder nicht erspart geblieben. Dann nämlich, so fanden die Soziologen heraus, hätte sich die Mehrzahl der Kölner Bürger für Max Adenauer entschieden, den CDU-Kandidaten. Obwohl in Köln jeder Dritte SPD wählt, wäre Köln, dem Namen Adenauer zuliebe, wieder „schwarz“ geworden. Dieses versteckte Eingeständnis der Kölner mag für Theo Burauen, diese Inkarnation der kölschen Seele, die noch kürzlich klagte, der moderne kalte Wind im Kölner Rathaus mache sie frösteln, insgeheim die schönste Selbstbestätigung gewesen sein. N. G.