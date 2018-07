Hamburg Bis zum 15. Dezember, Galerie Neuendorf: „Richard Hamilton“

Neuendorf zeigt ihn zum erstenmal kollektiv in Deutschland, ein paar Bilder und Zeichnungen und die gesamte Graphik, die sich bequem in einem kleinen Raum unterbringen läßt, vierzehn Blätter seit 1958. Der große „Bing Crosby“ war schon auf der documenta zu sehen – „I am dreaming of a white Christmas“, die graphischen Varianten repetieren das Buntphoto, indem sie die Dinge anders, einfärben, Weste, Hut, Gesicht gelb, grün oder rosa, dazu ein zart verschwimmendes Interieur, subtile Malerei. Das Photo als Auslöser, als Authentizitätsbeweis und als Manipulationsobjekt. Hamilton zitiert die Realität, die Massenlieblinge Crosby und Marilyn oder auch die Masse, den anonymen einzelnen, den starken; Mann („Adonis in Y Fronts“) oder die Leute am Strand. „Bathers“ sieht in der ersten Fassung wie der übliche Schnappschuß vom Freibad aus, bei der nächsten Variante wird ein Detail aus der Totalen herausgeschnitten, Kinder, die mit dem Ball spielen, dann werden die Figuren unscharf, schwarze Flecken auf der weißen Leinwand, ein Film im Stop-Trick rollt ab, die letzten Fassungen sind in Teamwork mit Diter Rot, der die „Bathers“ mit weißer Masse beschmiert. Diter Rot, der mit Hamilton befreundet ist und dessen Text ins Deutsche „versetzt“. Urbane image – urbane Matsche und Glossery, was die Sache besser trifft als Glossarium. Über Hamiltons graphische und, soweit er von ihnen Gebrauch macht, auch malerische Qualitäten braucht man kein Wort zu verlieren. Bemerkens- und bedenkenswert ist die Mentalität, sein Verhalten und Reagieren, das weder auf Einverständnis mit den Realitäten und erst recht nicht auf kritische Auseinandersetzung, aber auch nicht, nicht einmal im Fall des Bing Crosby, auf ironische Distanzierung hinausläuft. Sondern neutrales Registrieren von Fakten für artifizielle Umwandlungsprozesse. „An oblique reference („schraäge Referenz“ in der Rotschen Versetzung) to Joyce’s description of Daedalus“, schreibt Hamilton. Joyce als Vaterfigur der Pop Art – urbane Matsche.

Gottfried Sello

Weiterhin im Programm:

Berlin Bis zum 30. November, Akademie der Künste: „Alexander Camaro“

Das Gesamtwerk, weiträumig und retrospektiv dargeboten, vom Hölzernen Theater 1946 bis zur Dreidimensionalität von 1969, eine Lektion über Schwierigkeiten eines Arrivierten, mit der Zeit Schritt zu halten.

Köln Bis zum 30. November, Galerie Zwirner: „Öyvind Fahlstrom“

Arbeiten aus den letzten drei Jahren, acht „variable Bilder“ mit magnetisierten Silhouetten. Fahlstrom inszeniert absurdes Theater und Kabarett, ein Mann, der es fertigbringt, sich politisch zu engagieren, ohne dabei künstlerisch zu verlieren.