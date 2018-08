Von Dietrich Strothmann

Faszination, nichts anderes – über Else Lasker-Schüler, ihr Leben und Dichten, läßt sich mit ästhetischen Formeln, mit literaturkritischem Verstand nicht rechten. Mit dieser Frau, ihren Erfahrungen, ihrem Erdichteten, wird nicht fertig, wer sie mißt, einordnet, vergleicht wie irgend jemanden sonst unter den Berühmtheiten, der Verse machte. Else Lasker-Schüler ist ein deutscher Extremfall, sie gab es nur dieses eine Mal.

Noch Jahre nach ihrem fernen Tod in Jerusalem sagte Gottfried Benn – sicher einer der Kritischsten unter den Kritischen – von ihr: Sie sei Deutschlands größte Lyrikerin dieses Jahrhunderts gewesen. Benn kam zu diesem Urteil sicher nicht aus später Dankesschuld für eine kurze, heftige Freundschaft, die sie einmal einander verbunden hatte. Benn war nie einer, der seinen Dank öffentlich abzustatten pflegte.

Faszination übte sie aus auf eine Generation von Germanistikstudenten, die aus dem letzten Krieg in die Hörsäle zurückgekehrt waren, noch den Heinrich Anacker, Hans Baumann, Baldur von Schirach, Eberhard Wolfgang Möller im Kopf – großdeutsche Reimeschmieder, dazu noch Goethe, Schiller und Hölderlin, im Höchstfall noch etwas Rilke. Expressionismus war ihnen ein Fremdwort. Und dann plötzlich, in einer Vorlesung, in einem Seminar diese anderen Verse, die zwölf Jahre lang verboten waren, auch die Bekanntschaft mit diesem einen, unexemplarischen Leben. Eine Droste-Hülshoff zum Beispiel verlor sich in den Schatten der Biographie der Else Lasker-Schüler.

Auch bis heute, im Jahr ihres hundertsten Geburtstags, bleibt vieles davon im Nebel, im Geheimnisvollen. Es wird nie eine Lebensbeschreibung der Else Lasker-Schüler geben ohne weiße, unbeschriebene Stellen. Sie schrieb einmal, schon 1913: „Ich glaube, ich bin am Anfang aus einem goldenen Stern, aus einem funkelnden Riesenpalast auf die schäbige Erde gefallen.“ Auch ihre Lieder sind so, als seien sie aus einer anderen Sphäre gekommen. Wie sie es zu ihrem „Aronymus“-Stück mitteilte: „Das hat mir einer diktiert, der hinter meiner linken Schulter stand... es war der König David“ Oder wie sie es auf die Anfrage, ob ihre Gedichte nicht ins Hebräische übersetzt werden sollten, voller Erstaunen feststellte: Die seien doch in Hebräisch geschrieben. Und wie sie es zu Protokoll brachte: „Im Dichter wird gedichtet... Es dichtet in mir oder es dichtet aus mir, ich bin ja nur ein weites leeres Blatt, auf dem der Himmel sich niederschreibt.“

Zu sagen, wo bei Else Lasker-Schüler die Kunst aufhört und der Kitsch beginnt, wäre ein heilloses Unterfangen. Else Lasker-Schüler wird selber zuweilen gewußt haben, wie nahe sie an die Schwelle der Jugendstil-Allüre, an die allzu hübsche Arabeske geriet; 1910 schrieb sie auch: hübsche Gedanken sind die Zähne ausgefallen, ich denke zu süß.“ Mal ein weiblicher Pan zwischen Meer und Wüste, mal ein Engel, der sich als Zigeuner verkleidet hatte – so war sie.

Späte Erfahrungen mit dieser Else Lasker-Schüler – dazu zählt auch diese: Nach ein paar qualvollen Tagen im Frankfurter Auschwitz-Prozeß stößt der Berichterstatter wie durch Zufall auf diese Sätze aus dem „Arthur Aronymus“: „Unsere Töchter wird man verbrennen auf Scheiterhaufen. Nach mittelalterlichem Vorbild ... Der Hexenglaube ist auferstanden. Aus dem Schutt der Jahrhundertwende. Die Flamme wird unsere unschuldige jüdische Schwester verzehren ... Kein Judenhaus, das nicht gezeichnet ist mit dem Blut unserer Tochter.“ Das war 1932 geschrieben worden. Zehn Jahre später geschah es so in Auschwitz.