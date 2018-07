Image-Pflege

Einige Charterfluggesellschaften empfinden Unbehagen. „Das Wort ,Charter‘ “, so schrieb unlängst die Deutsche Reisebüro-Zeitung, „hat im Flugwesen einen unguten Klang. Fehlerhafte und fahrlässige Geschäftspraktiken einer kleinen Gruppe unqualifizierter Außenseiter haben vor Jahren das ‚Image‘ der Branche verdorben.“ Das soll nun anders werden. Zusammen mit der Condor Flugdienst GmbH, der Atlantis AG, der Modern Air und der Societa Aerea Mediterranea sucht die Deutsche Reisebüro-Zeitung auf dem Wege eines Preisausschreibens nach einem neuen imageträchtigen Namen für Charter.

In der Tat konnten die Charterfluggesellschaften in früheren Jahren keine allzu rosige Statistik präsentieren. Obwohl Charterflüge damals nur etwa den zwanzigsten Teil des Passagierluftverkehrs in der Welt ausmachten, registrierte die Internationale Organisation für Zivile Luftfahrt (ICAO) von 1960 bis 1966 den Absturz von 192 Flugzeugen im Charterverkehr – nur sechs weniger, als im gleichen Zeitraum bei den Liniengesellschaften verunglückten.

Im Jahre 1968 war die Bilanz für die Chartergesellschaften dagegen sehr viel günstiger. Bei einem Anteil von zehn Prozent am gesamten internationalen Flugverkehr verzeichneten sie kein einziges schweres Unglück, während sich im Liniendienst 26 schwere Unfälle mit 987 Todesopfern und 215 Überlebenden ereigneten.

Offenbar hat sich also einiges gebessert. Doch ein neuer Name allein wird das angekratzte Image nicht aufpolieren. Die Chartergesellschaften in aller Welt müssen zu Taten schreiten. Altes Fluggerät sollte möglichst rasch aus dem Verkehr gezogen werden. Soweit Maschinen älteren Datums noch eingesetzt werden, sollten sie mit den modernsten Navigationsinstrumenten ausgerüstet werden, um die Crew von zusätzlichen navigatorischen Arbeiten zu entlasten. Die Gesellschaften müssen mit Hilfe ihrer wirtschaftlichen Kraft darauf dringen, daß auch die kleineren Flugplätze, die gerade im Charterverkehr häufig angeflogen. werden, über ausreichende technische Einrichtungen verfügen (Instrumenten-Lande-System). Diese Flugplätze erfordern oft größeres fliegerisches Können als die großen Linienflugplätze. Aus diesem Grunde sollten auch „Informationsflüge“ der Piloten vor Aufnahme der Charterkette eine Selbstverständlichkeit sein, zumal oft das Kartenmaterial für die kleineren Flughäfen äußerst spärlich ist. Last, not least müßten die Bestimmungen über die zulässige Arbeitszeit der Piloten nicht unbedingt bis an die Grenze des Erlaubten strapaziert werden.

Wenn auf Grund einer solchen Firmenpolitik die Charterfluggesellschaften ihren Service weiter verbessern und dadurch ihre Passagiere auch in Zukunft genauso sicher transportieren wie die Liniengesellschaften, dann benötigen sie keinen neuen Namen. F. R.

