Von Nina Grunenberg

Das Ende des VDS glich einem Operettenfinale: Die Sozialisten aus dem Vorstand zogen, flankiert von ihren Brüdern und der schönen Schwester Mona Steffen vom harten Kern des SDS in Frankfurt, in die Hamburger Hochschule für bildende Künste ein, in deren Eingangshalle das Traditionsfähnlein der VDS-Hinterbliebenen schon zwei Stunden geduldig auf die Selbstkritik der SDS-Bankrotteure gewartet hatte. Von den insgesamt 60 Mitgliedhochschulen, die der VDS am 1. November noch zählte, waren nur die Vertreter von 27 erschienen. Die abwesende Mehrheit mußte geahnt haben, daß die Sozialisten nicht mehr mit ihnen im Sinne hatten, als ihnen noch einmal eine letzte schallende Ohrfeige zu verabreichen. Die Studentenvertreter hielten in Hamburg denn auch tapfer die linke Wange hin; die rechte hatten sie sich schon im Mai auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung in Göttingen schlagen lassen, als der SDS den Verband der Deutschen Studenten mit ihrer Zustimmung kaperte.

Der Hieb saß auch jetzt. Der VDS-Vorstand feuerte ihnen ohne weitere Erklärung den in ein paar hundert Exemplaren hektographierten Haushaltsbericht vor die Füße und warf anschließend den VDS wie ein altes Hemd hinterher: Für die „sich entwickelnden Klassenkämpfe“ sei der Apparat nicht mehr zu gebrauchen. Eine Diskussion über die SDS-Politik im VDS wurde kategorisch abgelehnt, weil „die auf dieser Mitgliederversammlung verselbständigten Bürokraten und sozialdemokratischen Funktionäre für den SDS keine Diskussionspartner“ sind. Den lahmen Versuch einiger Mitglieder, den Spieß umzudrehen, erstickte Udo Knapp, der Einpeitscher des SDS-Bundesvorstandes, im Keime. Mit hochgereckter Faust brüllte er die Mitglieder im klassischen Revolutionärsvokabular an: „Wollt ihr zu Knechten des Kapitalismus werden?“ Das „Funktionärspack“ kuschte und ließ das SDS-Überfallkommando widerstandslos hinausmarschieren – in Richtung Spiekeroog. Die Genossen hatten Lust – so erzählte man sich, hin- und hergerissen von ihrer Chuzpe – auf ein erholsames Wochenende auf der Nordseeinsel, bevor sie „zu den studentischen Massen an den Universitäten“ zurückkehrten.

Die Übertölpelten brauchten nach dem Auftritt, der nicht länger als eine halbe Stunde gewährt hatte, eine ausgedehnte Ruhepause, um sich von dem Übermaß an Arroganz, elitärem Bewußtsein und Intelligenz zu erholen. Vergleichbares hatten sie nicht zu bieten. Und mit der Vitalität des ausgezogenen SDS hatten sie ohnehin noch nie konkurrieren können. Was ihnen blieb, war leerer Jammer über das paranoide System der sozialistischen Avantgarde und die Inventur einer kompletten Pleite. Daß der SDS das bei der Göttinger Machtübernahme gegebene Versprechen gebrochen hatte, nämlich aus dem studentischen Dachverband einen „sozialistischen Kampfverband“ zu schmieden, war schon übel. Immerhin verstand sich die Mehrzahl der Hinterbliebenen auch noch als sozialistisch und sah sich um eine Hoffnung ärmer.

Mindestens ebenso übel war, daß der SDS auch ihr Geld mitgenommen hatte. Aus einer Vorlage zur dritten Zentralratssitzung des VDS am 29. September war zu entnehmen gewesen, daß der SDS-Vorstand in der Zeit vom 1. Juni bis 15. September knapp eine halbe Million Mark ausgegeben hatte. Schon vierzehn Tage vorher hatten der SHB und der LSD zusammen mit den Allgemeinen Studentenausschüssen von Aachen und Freiburg die VDS-Konten durch Gerichtsbeschluß sperren lassen. Der SDS, der mit dem Hauptteil des Geldes Studentenprozesse und Anwaltskosten finanziert hatte, reagierte mit sozialistischen Logik und geißelte das Vorgehen entrüstet als „ein extremes Beispiel für die Blindheit und Unsicherheit der Funktionäre, die in den Institutionen gefangen sind, uns zu Konterrevolutionären erklären, sich selbst für Sozialisten halten und schließlich mit der Justiz paktieren. Diese Episode enthält schon das ganze falsche Bewußtsein und die Gewalt, die in diesem formell geordneten Verein (VDS) gebunden sind“.

Mehr als zweifelhaft erscheint indessen, ob diese Entrüstung jemals echt war, ob sie nicht vielmehr nur eine Talentprobe der SDS-Jünger in ihrer Rolle als exzellente Schmierenschauspieler war. Mit sichtlichem Vergnügen erklärte Udo Knapp in Hamburg für die ganz Dummen noch einmal, daß die Auspowerung des VDS von Anfang an das Ziel des SDS gewesen sei: „Das ist das gute Recht der Sozialisten.“ In den letzten vier Wochen sei noch transferiert worden, was an Werten aus dem VDS herauszuholen war – „ohne daß wir dafür kriminalisiert werden könnten“.

Von der „Deutschen Studenten Union“ wurde kürzlich nachgerechnet, daß mindestens ein Rest von rund 224 000 Mark aus dem Vermögen des VDS „unkontrolliert“ untergegangen ist. Verschwunden ist nicht nur Geld, sondern auch das Inventar der VDS-Geschäftsstelle in der Bonner Georgstraße. Es fehlen die Schreibmaschinen und Stenoretten, die Schreibtische und die Akten, die der SDS in eine Depositenstelle des Bundesarchivs nach Frankfurt überführte.