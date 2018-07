Inhalt Seite 1 — Spielen, Spaß und Lernen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Horst Künnemann

Die? vor Jahr und Tag noch hitzig geführte Debatte um das Pro und Kontra der vorschulischen Lesebewegung hat sich beruhigt. Die anfangs noch abstrakt klingenden Thesen und theoretischen Streitgespräche haben durch die ersten ausgedruckten Lesewerke mit Arbeitshilfen für Kinder und Eltern Leben gewonnen. Zugleich auch haben die Spiele-Fabrikanten die Marktlücke und günstige Chance erspäht, mit ihren Erzeugnissen ins Geschäft zu kommen, und nicht zuletzt haben sich die Bilderbuchmacher Neues einfallen lassen müssen, um am Ball zu bleiben. So bietet der Markt den „bildsamen“ Eltern ein überreiches Angebot zwischen 2, – und 40,– DM.

Die neue Reihe des Otto Maier Verlages „Spielen – Sehen – Denken“ läßt erkennen, wohin die Reise gehen kann: Objekte der kindlichen Umwelt, in klarer Farbigkeit und scharf konturiert, sind größeren Flächen zuzuordnen, nachdem man sie ausgeschnitten hat. Optische Schulung, Beobachtungsgabe und organisiertes Spiel werden trainiert und ziehen bald Erfolge nach sich, die sich beim vierjährigen Kind in erhöhter Konzentration und Kombinationsfähigkeit zeigen.

Ausschließlich dem optischen und musischen Training können die neuen Riesen-Leporellos von John Burningham dienen, die das Land der Phantasie in aufregender Bildsprache beschwören. Abgesehen von der unterschwelligen geschmacklichen Schulung sind hier unzählige Ansätze gegeben, über originelle und inhaltsreiche Bildepisoden zu sprechen, die Vorstellungsgabe des Vorschulkindes ab drei Jahren schon zu weiten, als Erwachsener selbst zu erfahren, was im kindlichen Wortschatz, in der Bildvorstellung vor sich geht. Kontakt mit Bildern bedeutet in dieser frühen Phase immer tätiges Aufnehmen, spielerische Umsetzung in Aktionen und selbsterfundene Spiele.

Wird diese Freiheit auf Lernspiele hingelenkt, wie sie in Lottos und Memories gegeben sind, im „Kletterbaum“ oder im „Triangel-Domino“ und „Uhren-Lotto“, so wird Freiheit begrenzt. Regeln sind zu befolgen; auf Mitspieler ist Rücksicht zu nehmen; Farben, Dreiecke oder Uhrzeiten wollen eindeutig erfaßt sein; Fairneß soll geübt werden. Kurz: selbst im simpelsten Spiel sind allgemeine gesellschaftliche Verhaltensformen vorgeprägt, die soziale Anpassung, Toleranz, Ehrlichkeit und andere Tugenden, verlangen, die von der radikalen Linken etwa als überholte bürgerliche Normen des Establishments und als Nivellierung des Individuums gern verlästert werden. Doch auch der noch so antiautoritär verstandene Kindergarten wird auf die Dauer ohne neu zu fassende Spielregeln des Alltags nicht überdauern können.

Eltern, die sich Zeit und Muße mit ihren Kindern nehmen, Erzieher und Grundschullehrer werden schon bei einer eingehenden Bildbetrachtung mit Kindern zu erstaunlichen Ersteinsichten gelangen; noch erstaunter und nicht selten entsetzt werden sie sein, wenn es erst ans Spielen geht. Da kommt der wahre Charakter zum Durchbruch: neben der Großzügigkeit die Mißgunst, neben der Duldsamkeit der Hang, auf jeden Fall zu gewinnen, sei es mit Schummeln und der Androhung von Prügel und Gewalt gegen Schwächere und Unterlegene.

Zwei, eigentlich drei höchst originelle neue Spielbuchtypen begegnen uns in diesem Jahr auf dem Markt: „Der Zauberkompaß“ von Sigrid Heuck, ein Sach- und Spielbilderbuch über Ritter, Indianer, die Berge und die Eisenbahn, über Land- und Waldleben, den Verkehr und das Meer nebst Schiffen. Die simple Benutzungsregel: Dreh auf einer Vorwahlscheibe den Pfeil auf das gewünschte Auskunftsbild, schließe das Buch, klopf auf den Deckel, und schon schwenkt die im Innern montierte Kompaßnadel mit leisem „Klick“ auf die gesuchte Stelle! Kinder ab vier haben dabei ihren Spaß am tätigen Umgang, während die Erstleser zwischen sechs und acht Jahren gleich ihre Lesefähigkeiten erproben können.