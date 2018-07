Inhalt Seite 1 — Vermögen an der Spree Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Jahreswende 1969/70 bringt den Obergang vom alten zum neuen Paragraphen 14 des Berlinhilfegesetzes. Die Bedeutung dieses Wechsels schildert H. P. Plettner, der seit Jahren in Berlin als Spezialmakler tätig ist.

Das neue Berlinhilfegesetz (BHG) wurde am 1. Oktober 1968 verabschiedet. Schon damals waren in der Berliner Wirtschaft unmißverständlich deutliche Stimmen zu hören, die eine unbefristete Verlängerung des alten BHG forderten, weil – so meinte man – dieses Gesetz seine ihm zugedachte Aufgabe nicht voll erreicht hatte: die Berliner Wirtschaft auf Hochtouren zu bringen. Ob das neue Berlinhilfegesetz den gleichen Ankurbelungseffekt haben wird, bleibt abzuwarten.

Der wegen seiner Vermittlung 75prozentiger Abschreibungen auf Gebäude jeglicher Art, die zu höchstens einem Drittel Wohnzwecken dienen durften, berühmte Paragraph 14 des alten BHG gilt nur noch bis zum Ende dieses Jahres. Auf Gebäude, mit deren Bau bis dahin begonnen wurde, können jedoch auch danach noch bis zu zwei Jahre, lang die erhöhten Abschreibungen vorgenommen werden.

Der neue Paragraph 14 erlaubt 75-Prozent-Abschreibungen nur noch auf industrielle Bauten und auf die damit verbundenen Arbeitnehmerwohnungen. Der eigentliche Nachfolger des alten Paragraphen 14 ist der neue Absatz 14 a. Er sieht eine 50prozentige, sofortige oder verteilte Abschreibung für alle Gebäude vor, die mindestens 80prozentig zu Wohnzwecken genutzt werden. Damit entspricht er also in etwa den Richtlinien des alten Paragraphen 7 b des Einkommensteuergesetzes.

Das Interessanteste an diesem Paragraphen 14 a ist aber wohl dieses: Der Berlin-Anleger braucht sich nicht mehr aus steuerlichen und handelsrechtlichen Gründen der so unbeliebten Rechtsform einer GmbH & Co. KG zu bedienen, um die Abschreibungen vornehmen zu können. Neuerdings wird nämlich nicht mehr nach der „echten Betriebsstätte“ gefragt, auch nicht nach dem „betriebsnotwendigen Vermögen“. Jetzt kann der Anleger direkt und privat seine Buchverluste mit seinem Einkommen kompensieren. Sogar Villen, Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen mit Herstellungskosten bis zu 200 000 Mark können in Berlin mit 50 Prozent abgeschrieben werden.

Wenn auch die Abschreibung künftig nicht mehr die lockenden 200 Prozent erreichen wird, so sind die neuen Möglichkeiten des Paragraphen 14 doch nicht weniger attraktiv. Vor allem sind sie ganz sicher risikoärmer. Die in Zukunft bevorzugten reinen Wohnbauten gelten nämlich in Berlin als überaus leicht vermietbar.

Da bis zum 31. Dezember dieses Jahres noch Beteiligungen nach dem Paragraphen 14 des alten BHG gezeichnet werden können, werden Anlagesuchende sich gerade in diesen Wochen kaum vor Angeboten retten können. Abschreibungen zwischen 180 und 200 Prozent auf die Beteiligungssumme sind ja auch nicht zu verachten, zumal auf diese Weise – wahrscheinlich letztmalig – Gelegenheit geboten wird, den gezeichneten Kommanditanteil an Berliner Immobilienvermögen bei hohem Steuerprogressionsgrad ganz auf Kosten des Finanzamts zu finanzieren.