ARD, Montag, 10. November: „Report“; „Alles oder nichts“

Am vorigen Montag sagte der Abgeordnete B.: „Es war diesmal Mode, nicht CDU zu wählen.“ (Es sollte offenbar ironisch klingen, ein christdemokratischer Angehöriger der gens du bon ton sprach von oben herab, doch in Wahrheit verriet dieser Satz den Bankrott der Moralität.)

Am vorigen Montag sagte der CDU-Funktionär X: „Wir müssen eine personelle Straffung nicht nur in der Parteispitze, sondern bis hinunter in die Kreisverbände betreiben.“ (Bis hinunter, die Worte fielen tatsächlich, und der Betrachter am Bildschirm hatte Gelegenheit, sich an autoritäre Sentenzen aus vergangener Zeit zu erinnern: Vom Generalfeldmarschall bis hinunter zum letzten Musketier, hieß es nicht so? Man sieht, die Sprache bringt es an den Tag, oben bleibt oben, und unten bleibt unten, und wer da bestimmt, ist nicht das Volk, sondern der Kader oder der Boß.)

Am vorigen Montag erklärte der Kanzler von gestern, das Wort Reform gefalle ihm nicht, und fügte hinzu, daß seine Partei ihre Position ethisch fundiert wissen wolle und sich dabei natürlich an die christliche Tradition halte. (Er sagte natürlich – als hätte es eine Moral nie gegeben, die man die Moral der Aufklärung nennt.)

Am vorigen Montag fragte der Quizmaster H., ein freundlich-liberaler Herr, den auf Napoleon spezialisierten Kandidaten, ob er wohl wisse, wie der Name jenes mit Zipfelmütze und Leinentuch bekleideten Mannes sei, der, angeschnallt auf einem Pferd, sich bei Waterloo in der Nähe des Kaisers befand. Wie, er wisse es nicht? Wisse er denn, bei welchem Ort dem zu eiligem Aufbruch gezwungenen Imperator seine Waschschüssel abändert gekommen sei? Nun, auch das wisse er nicht? Wie schade! Wie schade! Und die Schlacht bei Requencourt anno fünfzehn, wo immerhin zwei preußische Husarenregimenter unter die welschen Räder gerieten ... unbekannt selbst die? (So ging es fort und fort, und als dann gefragt wurde, welcher naturalisierte Britannier bei Waterloo gesiegt habe und doch zu Hause geblieben sei, da nannte der Betrachter am Bildschirm die Zirkuspferde, die ihre Kunststückchen vorführen müssen in der Arena, nannte den kikerikischreienden Professor Unrat und die gedrillten Muschkoten, was ist das Gewehr für den Soldaten nannte sie humane Geschöpfe, Lebewesen, die man zu tun zwang, was die armen Gedächtnisträger freiwillig tun, indem sie zu zeigen versuchen, wie trefflich ihre Hobby-Gehirne abgerichtet sind: Der Mann mit der Zipfelmütze – selbstverständlich Bauer de Coster! Den Waschnapf verloren – bei Genappe, wo denn sonst? Wer bei Waterloo siegte? Rothschild natürlich, das weiß doch der kleinste Computer! Der Kandidat, gottlob, wußte alles das nicht – er war intelligent.)

Am vorigen Montag, zwischen acht und zehn wurde von freundlichen Herren die Zuschauer das Entsetzen gelehrt. Ich bin sicher, daß sie’s nicht wollten, die Herren, ganz gewiß nicht. Aber erst wenn ihr zu lachen anfangt, Interviewer, und wenn ihr fragt, Quiz-Kandidaten, „Was soll dieser Unsinn?“, werden die anderen merken, was sie da eigentlich sagen und fragen. Momos