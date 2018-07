Fahrtüchtige Diabetiker

Gegen die Ansicht, Diabetiker seien nicht voll fahrtüchtig, wendet sich eine Untersuchung am Institut für Gerichtsmedizin der Universität Mainz. Danach verursachen Zuckerkranke sogar relativ weniger Unfälle als die übrigen Autofahrer. Lediglich bei langen Nachtfahrten seien Diabetiker stärker gehandikapt. Vor einiger Zeit hatte eine Bielefelder Taxifahrerin einen Unfall mit tödlichem Ausgang für ihren Fahrgast verschuldet. Die Ursache: ein hypoglykämischer Schock.

Mehr Lärm, mehr Ärger

Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde es als große Errungenschaft gepriesen: das Großraumbüro. Es sei übersichtlich, überwinde die Isolierung der Büroangestellten und trage zur Leistungssteigerung bei. Jetzt machten Arbeitsmediziner einen dicken Strich durch diese unternehmerfreundliche Rechnung. Großraumbüros, so wurde auf einer Tagung der Bayerischen Akademie für Arbeitsmedizin behauptet, schaden der Gesundheit und vermindern die Arbeitskraft. Hauptursache sei der Lärm. Stenotypistinnen zum Beispiel tippen doppelt so oft daneben. Weil jeder sich von jedem beobachtet fühlt, entsteht häufig ein „Präsentiertellerkomplex“, der in regelrechte psychische und physische Erkrankung ausarten kann. Die Arbeitsmediziner empfahlen als Ideal-Büro Dreier- oder Einzelzimmer.

Jung gefreit...

Erstgeborene heiraten früher und ordnen sich sozial schneller ein als nachgeborene Geschwister. Zu dieser Feststellung kommen die Psychologen Murdoch und Smith von der North-Carolina-Universität nach einer gründlichen Befragung von 525 Studenten. Entsprechende Untersuchungen am Londoner Maudsley Hospital hatten schon vorher die Bedeutung unterstrichen, die die Stellung in der Geschwisterreihe für die psychische Konstitution des Menschen hat. Danach sind die Erstgeborenen früher erwachsen, sind sensibler, ernster und intellektueller. Diese Vorzüge müssen sie jedoch zumeist mit größerer Nervosität und einer gewissen Unsicherheit darüber bezahlen, ob sie von ihrer sozialen Umwelt auch anerkannt werden. – Bedenkt man, daß in den hochindustrialisierten Ländern die Familien immer kleiner werden, die meisten Menschen also entweder Erstgeborene oder Einzelkinder sind, braucht man sich über den unverkennbaren Trend zur sozialen Verunsicherung und einer gereizteren Arbeitsatmosphäre nicht zu wundern.