Inhalt Seite 1 — Als Barbablanca die Germania nahm... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans-Joachim Schoeps

Die hundertjährige Wiederkehr der Reichsgründung von 1871 wirft ihre Schatten voraus. Als Vorreiter einer zu erwartenden Bücherflut erscheint eine Untersuchung aus der Schule des Kölner Historikers Theodor Schieder und mit Unterstützung der Fritz-Thyssen-Stiftung:

Elisabeth Fehrenbach: „Wandlungen des deutschen Kaisergedankens“; Oldenbourg Verlag, München 1969; 255 Seiten, 38,50 DM

Die Verfasserin hat viele verschollene Broschüren, Flugschriften und Zeitschriftenartikel ausgewertet, um den Charakter des Kaisertums von 1871 zu untersuchen. Zu Recht geht sie davon aus, daß damals im Süden und Südwesten des alten Reiches noch mancherlei von der mittelalterlichen Kaiseridee erhalten geblieben war. Ebenso haben aber auch die Versuche der Paulskirche zur Erneuerung der Kaiserkrone, der Gelehrtenstreit von 1861 zwischen Ficker und Sybel um die Italienpolitik der deutschen Kaiser und nicht zuletzt die von patriotischen Dichtern belebte Sage vom Kaiser Rotbart im Kyffhäuser psychologisch dem preußischen Kaisertum von 1871 den Boden bereitet.

Auch Bismarck war sich im klaren, daß „in dem Worte Kaiser eine große Schwungkraft“ liege, aber das vom Kulturprotestantismus aufgebrachte Wort vom „protestantischen Kaisertum“, das Bismarck einmal beiläufig im Herrenhaus gebraucht hat, nimmt die Verfasserin zu ernst. Daran konnte vielleicht der Hofprediger Adolf Stoecker glauben, nicht aber Otto von Bismarck, der genau wußte, daß das neue paritätische Reich nur ein paritätisches Kaisertum ertragen konnte, eine Sakralisierung des Monarchen also nicht mehr möglich war.

Elisabeth Fehrenbach erwähnt die verschieden motivierten, fragwürdigen Historisierungen, aus denen sich nur ergibt, „daß das Kaisertum keine einheitliche Verwurzelung in deutscher Tradition und Geschichte besaß, es sei denn in der ungebrochenen dynastischen und staatlichen Überlieferung Preußens, die aber gerade dem monarchischen Prinzip und dem Gottesgnadentum verpflichtet blieb“. Das neue preußische Kaisertum habe gewisse „cäsaristisch-heerkaiserliche Momente seiner Entstehung“ nie ganz verleugnen können; auch die Funktion des napoleonischen Modells wird nicht verschwiegen. Die Überbetonung kaiserlicher Machtstellung durch Wilhelm II. zumindest in der Phraseologie ist bereits vom Historiker Treitschke vorbereitet worden, der schon 1886 davon sprach, daß „alle Fäden der Großmachtpolitik in der Hand des Kaisers zusammenlaufen“. Für Wilhelm I., auf dessen Stellung diese Beschreibung gemünzt war, traf sie gewiß noch nicht zu.

Besonderes Augenmerk richtet Frau Fehrenbach auf die weltanschaulichen Debatten und Argumentationen, die sich in der Publizistik, aber auch in den Parlamentsreden vor und nach 1871 finden. Häufig blieben sie verschwommen, weil das neue preußisch-deutsche Kaisertum eben doch eine „Großmacht ohne Staatsidee“ gewesen ist, woran auch die krampfhaften Ideologisierungsversuche der Zeitgenossen nichts ändern konnten. Am interessantesten ist natürlich die Trivialliteratur (Erbauungsschrifttum, Kalender, Schullesebücher, Familienzeitschriften und so weiter); es lohnt sich, einmal nachzulesen, wie das alles ein Stockwerk tiefer ausgesehen hat. Frau Fehrenbach ist die Woge der nationalen Begeisterung nicht entgangen, die damals mit dem deutschen Hang zum nationalen Kitsch den „Kyffhäuserdeutschen“ geboren hat; er machte aus Kaiser Rotbart Kaiser Weißbart (von Felix Dahn als „Barbablanca“ besungen), der dann bei Emanuel Geibel gar das Weib Germania heiratet.