Von Arianna Giachi

Die amerikanische Mondlandung im vergangenen Sommer zeitigt unerwartete Folgen von mancherlei Art. Den Bilderbuchverlagen versetzte sie offenbar den Schock, der sie plötzlich aus der von ihnen bisher bevorzugten Traum- und Märchenatmosphäre aufschrecken ließ. Oder waren es die Bilderbuchillustratoren, die sich plötzlich auf die Wirklichkeit besannen? Noch im vergangenen Jahr bekam man Verlegerklagen zu hören, selbst wenn man bereit sei, realistischere Bilderbücher als bisher zu machen, so scheitere das an den Illustratoren, die solchen Aufgaben hilflos gegenüber stünden. Jetzt scheinen die Anstöße einer längst schon wieder figurativen Kunst endlich auch bis ins Bilderbuch zu dringen.

Daß Pop Art und Comic Pate standen, verrät

Ingeborg Westermeier: „Hurra, ein Auto!“, Illustrationen von Stefan Lemke; Annette Betz Verlag, München; 30 S., 9,80 DM.

Offenbar hat sich Stefan Lemke nicht so recht getraut, auch ohne diese Anleihen bei Kunst und Unkunst dieser Tage den fünfjährigen Kindern zu zeigen, wie Kupplung, Lenkung, Bremse und manches andere beim Auto aussehen und funktionieren. Das Buch bekommt dadurch einen leicht vulgären Zug, was nicht unbedingt nötig wäre. Wichtiger aber ist, daß man hier überhaupt einmal versucht hat, das Auto im Bilderbuch nicht nur als romantischen Oldtimer vorzustellen. Diese Motorbilder sind deutlich genug, um von Kindern verstanden zu werden, und geben doch genug her für eine ausführliche Beschäftigung damit. Der erklärende Text ist in eine einfache Geschichte gekleidet.

Der Autoband gehört zu einem neuen Sachbilderbuchprogramm des Münchener Verlages. Es konnte wohl heute nicht ausbleiben, daß der zweite Band dieser Reihe

Gisela Dannholz: „Vater+Mutter=Kind“, Illustrationen von Doris Otto; Annette Betz Verlag, München; 23 S., 9,80 DM