ARD, Mittwoch, 19. November: „Camilo Torres“

Zu ersehen war, an dieser Serie von dramatischen Bild-Antithesen, was für den Marxisten die Vokabel Widerspruch bedeutet: Männer mit leuchtenden Hemden, so weiß, so sauber, so gepflegt, hatten die Schläger geschultert, schritten energiegeladen und siegesgewiß über den Rasen – angenehme Golf-Lokalität: ein Flüßchen, in der Ferne die Berge –, reckten die Arme und warfen den Kopf in den Nacken: O Traumschlag, o Wunderschlag, der Ball ist im Loch, es gibt noch Mirakel auf dieser Welt. (Dagegen die Slums: Schlammstraßen, weinende Kinder, ein jeder stirbt vor sich hin.)

Über den Hüttchen der Himmelspalast, die barocke Festung, das Zeltdach der Macht; vor den Studenten (europäische Gesichter: wachsam und kritisch) der Polizeikordon, die Bajonette der Armee. Klare Fronten, Widersprüche allüberall – so viel Hunger, so viele Gewehre, die toten Kosten hoch, und hoch die Säuglingssterblichkeit –, ein paar Minuten genügten, um die soziale Struktur eines Landes sichtbar zu machen, einige harte Schnitte – und das Anschauungsmaterial eines revolutionären Traktats war beisammen.

Die äußeren Bedingungen waren nicht gut, Bußtag, 19 Uhr 10, eine schlechte Zeit für einen Essay über den rebellischen Priester Camilo Torres aus Kolumbien. Doch ich bin sicher: Wer, um der Mondsendungen willen, sein Gerät laufen ließ, damit ihm nur ja kein Mickeymouse-Spruch von unten oder oben entginge ... er wird aufmerksam geworden sein. Wie viel dramatischer war dieser Bericht über den Passionsweg eines Gerechten als die Beschreibung von Leitersprossen, Schrittlängen, Fahnengrößen und Kamerapannen im Zeichen des Mondes! Angesichts des Streits, eines wahrhaft exemplarischen Kampfes, ausgefochten in Südamerika zwischen den Immerreichen und den Ewigarmen, zwischen der (von der Kirche gesegneten) Armee und der (von der Kirche verfluchten) Partisanenschar ... angesichts dieser Ereignisse auf den Schauplätzen der dritten Welt nahmen sich die Nachrichten über die Trabanten-Visite eher belanglos und beiläufig aus.

Die kolumbianischen Bilder – die Menschen winzig und die Kirchen riesengroß, das Los der toten Seelen hoffnungslos, auf Seiten der Besitzenden dagegen steigender Gewinn, Bilder, die durch Ralph Giordanos aufklärerische Rede akzentuiert wurden, Bilder von Avenuen und von Dörfern, die sich wie Krätze über die Hügel ausdehnten, Bilder von einem Mann namens Camilo Torres, der zunächst friedlich und dann mit Gewalt: erst rebellischer Priester, dann Prediger der Revolution, die Gegensätze aufheben wollte, gaben dem Apollo-Unternehmen den Charakter der Ausflucht, der Ablenkung, des eher lächerlichen als heroischen Kampfes auf einem Nebenschauplatz.

Nicht das Paarungsmanöver zwischen dem Mutterschiff und der Fähre, nicht die Pustellandschaft im Meer der Stürme, sondern das (von Ralph Giordano meisterlich interpretierte) lateinamerikanische theatrum mundi war in dieser Woche das Bild aller Bilder: Im Zentrum der Papst, vor ihm der Klerus, mächtige Leute, vornehme Damen, hinter den Gittern das staunende Volk, und sehr weit weg ein toter Mann, der einen kleinen Schatten warf.

Es war nützlich, den Apollo-Flug an Hand dieses Bilds zu verfolgen. Momos