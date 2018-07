Seine Sendereihe „Young People’s Concerts“ war nicht nur im amerikanischen Fernsehen erfolgreich. Überall in der Welt wurde sie übernommen, und das jüngst im ZDF Übertragens „Kinderkonzert“ des Kasseler Generalmusikdirektors Gerd Albrecht war der Versuch, es dem großen Kollegen gleichzutun. Leonard Bernstein hat mit seinen New Yorker Matineen, in denen er Musik vor Kindern spielte und für Kinder erklärte, neue Möglichkeiten ausprobiert, auch jene an das Phänomen Musik heranzuführen, die aus verschiedensten Gründen bislang mit dieser Kunst nur wenig anzufangen wußten.

Seine Ansprachen sind bereits mehrfach gedruckt worden. Aber immer hat sich dabei gezeigt, daß sich automatisch der Kreis der Adressaten ändern mußte. Denn vor allem die klanglichen Einblendungen, die Musikbeispiele – ob er sie nun selber am Klavier oder mit dem Orchester vorführte – ließen auch die musikalisch weniger Informierten erkennen, was gemeint war. Gerade diese akustischen Hinweise aber mußten in den gedruckten Texten entfallen. Notenbeispiele konnten sie zwar ersetzen, aber die waren wiederum nur von denen zu lesen, die wenigstens eine musikalische Grundausbildung hinter sich hatten.

An dem Dilemma kommt auch die Ausgabe Leonard Bernstein: „Konzert für junge Leute“ – Eine Einführung in die Welt der Musik zum Lesen und zum Hören; Rainer Wunderlich Verlag Hermann Leins, Tübingen; 160 S., zahlreiche Notenbeispiele, Abb., drei 17-cm-Schallplatten, 27,50 DM

nicht vorbei. Denn die ihr beigefügten Schallplatten enthalten keineswegs die originalen akustischen Demonstrationen Bernsteins – es wäre technisch auch wohl zu kompliziert, sie jeweils an den entsprechenden Stellen in die Lektüre des Buches einzublenden. Sie dienen vielmehr einer zusammenfassenden Illustration des in einem Kapitel Gesagten. So kann der Leser, nachdem Bernstein ihm die Frage „Was ist klassische Musik?“ beantwortet hat, einen Satz aus Haydns Sinfonie Nr. 102 hören, nach dem Kapitel „Was ist Impressionismus?“ ein Stück aus Debussys „La Mer“ und nach dem Abschnitt „Was ist Orchestrierung?“ ein paar Komplexe aus Ravels „Bolero“. Das hat zweifellos seinen Wert, zumal die Aufnahmen musikalisch ausgezeichnet sind. Die Notwendigkeit, die in den geschriebenen Text eingestreuten Notenbeispiele lesen und verstehen zu können, bleibt trotzdem.

Ein anderes Handikap: Bernsteins Erläuterungen richteten sich in den Konzertmatineen und den Original-Fernsehübertragungen an amerikanische Kinder. Sie kennen die „Lone-Ranger“-Melodie oder den Schlager „I can’t give you anything but love“; sie haben die Namen der Komponisten Gilbert und Sullivan, Walter Piston und Aaron Copland, Paul White und selbst Charles Ives wenigstens schon einmal gehört. Der deutsche Herausgeber – wenn er sich die Mühe und den Sachkenner leistete – könnte versuchen, diese Titel und Namen den deutschen oder zumindest europäischen Gegebenheiten anzupassen; er hat es leider versäumt.

Daß der Komponist und Dirigent Leonard Bernstein nicht gerade zu den Revolutionären in der Musik zählt, wissen inzwischen nicht nur die New Yorker. Sein Musikbild entspricht dem guter bürgerlicher Tradition. Musik hat für ihn die Aufgabe, „zu bewirken, daß wir uns innerlich wohlfühlen“. Aber ganz so schlimm ist seine „Einführung in die Welt der Musik“ doch nicht. Den jungen Leuten, die sich ihr Musikinteresse erhalten konnten, obwohl der nationale Bildungsnotstand eine Unterweisung in diesem Fach mehr und mehr reduzieren läßt, wird hier auf leicht faßliche und auch anschauliche Weise mitgeteilt, was klassische Musik ist, was impressionistische, was die amerikanische Musik von der anderer Länder unterscheidet, wie Humor und warum Volksmusik sich in die sinfonische Musik eingeschlichen haben. Auch die Kapitelüberschrift „Was bedeutet Musik?“ läßt Entsetzliches vermuten. In der Tat könnte Bernsteins Antwort auch von manchem deutschen Generalmusikdirekor oder Musik-Studienrat stammen: „Es kommt darauf an, was ihr empfindet, wenn ihr Musik hört.“ Aber er sagt auch etwas weniger Albernes: „Wenn sie in uns eine Veränderung bewirkt, dann verstehen wir Musik.“ Und zum besseren Verständnis will er anregen, die Veränderung bleibt uns dann selber überlassen.

Heinz Josef Herbort