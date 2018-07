Inhalt Seite 1 — Der Boom hat sich gelohnt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn Alex Möller sparsam bleibt, dann kann die Bundesbank bald die Bremsen lockern

Alle sprechen von Preissteigerungen. Die Liste der Güter, die in diesen Tagen teurer geworden sind, ist auch von imponierender Länge. Auf ihr stehen Autos und Batterien, Kohle und Stahl, Gänse und Schokolade. Und weitere Preiserhöhungen sind bereits angekündigt.

Angesichts dieser Entwicklung werden gewiß viele Verbraucher die Feststellung, 1969 sei wirtschaftlich ein glänzendes Jahr, für einen schlechten Scherz halten. Die Gewerkschaften laufen Sturm gegen „die Preistreiber“ und fordern kräftige Lohnerhöhungen als Ausgleich für die Verteuerung der Lebenshaltung. Die Unternehmer dagegen sehen umgekehrt in bereits zugestandenen Lohnerhöhungen eine Ursache der Teuerung: Der Kostendruck, so ihr Argument, zwinge sie zur Erhöhung der Verkaufspreise.

Nun wird der Streit um die Frage, ob die Preise die Löhne oder umgekehrt die Löhne die Preise treiben, wohl gerade deshalb mit solcher Erbitterung geführt, weil er recht sinnlos ist. Im konkreten Fall läßt sich so gut wie nie beweisen, welche Partei recht hat. Viel bedeutsamer ist doch auch, ob und um wieviel die Löhne schneller steigen als die Preise – weil sich darin (und nur darin) der Zuwachs an realer Kaufkraft spiegelt.

Hochrechnungen lassen erwarten, daß gegen Jahresende die Preise rund drei, die Löhne zehn bis elf Prozent über dem Niveau von 1968 liegen werden. Das bedeutet: In diesem Jahr sind die Löhne gut dreimal so schnell gestiegen, wie die Preise. Der Boom hat sich also gelohnt – für alle.

Auch Alex Möller kann froh darüber sein, daß die Hochkonjunktur nicht drastisch gebremst worden ist. Die Steuereinnahmen sind in den ersten zehn Monaten dieses Jahres um 17 Prozent höher gewesen als 1968, bis Jahresende wird der Bund rund 3,2 Milliarden Mark mehr in die Kassen bekommen als vorausgeschätzt. Dieser unerwartete Milliardensegen wird den neuen Finanzminister davor bewahren, durch etwas leichtfertig gemachte Versprechungen der SPD-FDP-Koalition gleich beim Start in ernste Schwierigkeiten zu geraten.

Freilich bedeutet das nicht, daß wir uns wieder Etat-Schlendrian leisten können. Wer den Preisauftrieb dämpfen will, muß dafür plädieren, daß Alex Möller weiterhin Sparsamkeit walten läßt. Wenn der Staat antizyklische Finanzpolitik betreibt, wenn überdies Karl Schiller in der „konzertierten Aktion“ die Gewerkschaften doch wieder auf eine an Fakten orientierte Lohnpolitik einschwören kann, dann wird die Preiswelle bald wieder verebben.