Von Manuel Gasser

Als „La Bruyere der Tiere“ und „Lafontaine des Griffels“ wurde der satirische Zeichner und Illustrator Grandville von seinen Zeitgenossen gepriesen. Nun, da

Grandville: „Das gesamte Werk“, 2 Bände, Einleitung von Gottfried Sello; Verlag Rogner & Bernhard, München; 1630 S., Subskr.-Preis bis 31. 12. 1969 39,– DM, danach 49,– DM

vorliegt, ist man versucht, in ihm einen Geistesbruder des fast gleichaltrigen Balzac zu sehen: Hier wie dort der kühne Versuch, alle Typen und Charaktere der Comédie humaine darzustellen; dieselbe Vorliebe für das Ausgefallene, Kauzig-Komische; derselbe Hang zur Romantik, der bisweilen auch vor dem Niedlich-Gefälligen nicht zurückschreckt; dieselbe stupende Fruchtbarkeit vor allem.

Denn was der Verlag Rogner & Bernhard hier auf über 1600 Buchseiten ausbreitet, betrifft zwar das gesamte Werk Grandvilles, ist aber von der Vollständigkeit eines Oeuvre-Katalogs weit entfernt. Der Titel ist so zu verstehen, daß aus den Beiträgen zu Zeitschriften, aus sämtlichen Bildbänden und illustrierten Werken sowie aus den zahllosen, in Nancy aufbewahrten Einzelblättern das Wesentliche ausgewählt wurde. So beschränkte man sich bei den 118 Holzschnitten zu Beranger auf 38, bei den 270 Lafontaine-Illustrationen auf 125 Beispiele. Das Hauptwerk „Scènes de la Vie privee et publique des Animaux“ hingegen wird mit 319 Tafeln und Vignetten vollständig gezeigt. Desgleichen das Spätwerk „Un autre Monde“.

Man kann dem Prinzip dieser Auswahl nur zustimmen. Der einzige Einwand gilt der Strenge, mit der bei „Les Fleurs animées“ verfahren wurde. Daß hier von 52 Stahlstichen bloße acht gezeigt werden, beweist, daß dem Verlag der Gesellschaftskritiker Grandville mehr gilt als der Poet.

Was an Grandville (er lebte von 1803 bis 1847) besticht, ist nicht so sehr die künstlerische Einzelleistung als die Tatsache, daß er eine ganze Epoche in seinem graphischen Werk einzufangen vermochte. Er war eine Art Über-Journalist, der alles, was ihm vor Augen und zu Ohren kam, unmittelbar ins Bild übersetzte. Um einen Begriff seiner Universalität zu geben, braucht es darum auch die fast beängstigend anmutende Zahl von rund anderthalb Tausend Werkbeispielen.