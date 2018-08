Von Rainer Brinkschulte

Der „rote Punkt“ machte es möglich. Diese Aktion erzwang in Hannover nicht nur die Zurücknahme der angekündigten Fahrpreiserhöhungen, auch die Einführung eines wesentlich niedrigeren Einheitstarifs erschien nach dreizehn demonstrationsreichen Tagen praktikabel.

Wo vorher eine Umsteigefahrt 80 Pfennig kostete und der Fahrpreis auf 90 Pfennig erhöht werden sollte, da schienen nun 60 Pfennig für den Fahrschein angemessen. Bei Sammelkarten, die rund 80 Prozent der Fahrgäste im Raum Hannover benutzen, beträgt der neue Einheitstarif gar nur fünfzig Pfennig. Dieser unter dem Druck der tagelangen Demonstrationen gefaßte Beschluß, wurde von den Stadtvätern dann flugs als modernes verkehrspolitisches Konzept ausgegeben.

In der Tat, die Verkehrsplaner bei anderen kommunalen Betrieben waren zufrieden. Nicht, weil man sich von dem hannoverschen Experiment die Lösung der eigenen Probleme versprach, sondern vielmehr, weil man sich von dem Großversuch Hannover den Nachweis erhoffte, daß die Nahverkehrsprobleme eben nicht durch drastische Fahrpreissenkungen zu lösen sind.

Sekt und Blumen

Diese Erwartungen sind nach allem, was sich bisher darüber sagen läßt, voll in Erfüllung gegangen. „Wir, die wir die Dinge kennen, haben uns von der Einführung des Einheitstarifs ohnehin nichts versprochen. Nur die Politiker“, so beginnt Dr. Lehner, Vorstandsmitglied der Hannoverschen Verkehrsbetriebe ÜSTRA, seinen Bericht über die vorläufige Bilanz dieses Versuches.

Die Zahlen, die er dazu auf den Tisch legen kann, lauten: Rückgang der Einnahmen um 8 Prozent gegenüber den Vergleichsmonaten Juli bis einschließlich Oktober des Vorjahres. Dieser Einnahmeausfall wurde durch eine Senkung des mittleren Fahrpreises um 8,9 Prozent hervorgerufen, und die 0,7 Prozent Fahrgastzuwachs, die während dieser Zeit auf Grund der niedrigeren Preise zu verzeichnen waren, konnten ihn auch nicht annähernd kompensieren.