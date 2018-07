Okinawa und mit ihm die ganze Kette der Rjukju-Inseln wird 1972 von den Amerikanern an Japan zurückgegeben – das hat der japanische Ministerpräsident Eisaku Sato vorige Woche mit Präsident Nixon ausgehandelt. „Heute beginnt eine neue Ära zwischen den Vereinigten Staaten und Japan“, kommentierte Nixon die Vereinbarung. Sato ergänzte, die beiden Staaten stünden nun am Beginn eines großen historischen Experiments, bei der Schaffung einer neuen Weltordnung zusammenzuarbeiten.

Große Worte, wie sie eben bei Staatsbesuchen üblich sind? Nicht nur. Es ist nach 1945 nicht oft passiert, daß im Kriege eroberte Gebiete freigegeben worden sind; Österreich und Porkalla sind die einzig vergleichbaren Fälle. Und in der Tat wird das japanisch-amerikanische Verhältnis nach der Räumung des besetzten Archipels auf eine neue Grundlage gestellt. Ein Zankapfel wird damit aus der Welt geschafft.

Nach der Heimkehr Okinawas nach Japan wird Amerika seine Militäranlagen auf der Festungsinsel behalten, seine Kernwaffen jedoch abziehen und höchstens nach gehöriger Konsultation mit den Japanern wieder zurückbringen. Satos Gegenleistung für die Räumung der Inselbastion besteht in zweierlei: einmal der Erklärung, Okinawa könne weiterhin als Stützpunkt für den Vietnamkrieg, zur Sicherung Taiwans oder für einen eventuellen neuen Koreakrieg dienen, zum anderen in der Zusicherung, den amerikanisch-japanischen Sicherheitsvertrag, der ab 1970 mit einjähriger Frist gekündigt werden kann, unverändert fortzuführen.

Bei alledem geht es nicht nur um das Schicksal Okinawas Und seiner Million Einwohner. Dahinter, erhebt sich die weit gewichtigere Frage nach dem künftigen Sicherheitsgefüge Asiens. Hier hat Präsident Nixon sogar in das gemeinsame Kommuniqué den Gedanken eingeflochten, daß Amerika zwar weiterhin seine Verteidigungspflichten erfüllen werde, von den Ländern Asiens jedoch „eigene Anstrengungen“ zur Stabilisierung des Friedens wie des Wohlstandes der pazifischen Region erwartet. Die Nixon-Doktrin, die auf ein teilweises Disengagement in Asien hinausläuft, ist damit erneut aktenkundig gemacht worden.

Doch wie steht es um ihr Pendant – die Erwartung, daß die Asiaten selber einen Teil der Sicherheitsbürde schultern, die ihnen die Vereinigten Staaten bisher abgenommen haben? Im Absatz 2 des Kommuniqués hat Sato „weitere aktive Beiträge“ Japans versprochen. Aber bedeutet das wirklich eine Zusage Tokios, fortan die bisher von den Amerikanern gespielte Rolle der asiatischen Ordnungsmacht zu übernehmen?

In den vergangenen vierundzwanzig Jahren hat Japan sich außenpolitisch im Schatten gehalten. Es war eine Wirtschaftsmacht, keine politische Größe. Wird der ökonomische Riese von nun an darauf bedacht sein, auch politisch sein Gewicht in die Waagschale zu werfen?

Noch ist Japan gespalten. Die geschlagene Generation von 1945 hat einen Horror vor neuerlichen Verwicklungen. Die unbefangene junge Generation artikuliert konträre Meinungen. Rabiate Linke plädieren für eine strikte Politik waffenloser Neutralität; rabiate Rechte schwärmen von einem anti-amerikanischen Gaullismus. Zwischen ihnen bringt es eine große Mehrheit des Volkes nicht zuwege, einem nationalen Consensus Gehör zu verschaffen, der auf eine aktivere Rolle Nippons in Asien ohne Preisgabe des Rückhalts an den Vereinigten Staaten hinsteuert.

Th. S.