Von Wolf Donner

Ein neuer Wind aus der Richtung gemäßigt liberal bis rechts weht durch die Redaktionen der zwei deutschen Filmzeitschriften film und Filmkritik. Werner Kließ, Redakteur von film, ist entlassen worden, weil er zu links war; die Redakteure der Münchner Filmkritik haben sich ein neues Statut gegeben und versichern, sie werden die Zeitschrift „nicht zu einem Sammelbecken aller filmbefaßten ,Linken‘ machen“.

Kließ, seit 1965 in der hannoverschen film-Redaktion, hat das Blatt ab 1966 verantwortlich und praktisch im Alleingang gemacht. In diesen drei Jahren ist film zu einem profilierten, informativen Organ und, die „Münchner Sensibilisten“ werden es zugeben, zur wichtigsten Ergänzung der Filmkritik geworden. Kließ hat das tägliche professionelle Kinoangebot in Einzelbesprechungen und generellen Analysen kritisch begleitet, hat aber auch rechtzeitig erkannt, daß die entscheidenden Impulse für die Entwicklung des Films in den letzten Jahren aus dem „anderen Kino“ kamen, und hat sich dementsprechend stark für die jungen Filmemacher eingesetzt.

Da der Untergrundfilm vorwiegend politisch orientiert ist, mußte zwangsläufig auch film politische Fragestellungen und Probleme diskutieren. Das aber ging Verleger (Erhard Friedrich) und Cheflektor (Henning Rischbieter) in den letzten Monaten zu weit. Sie kamen zu der Auffassung, „daß Werner Kließ die Zeitschrift film ideologisch so einseitig redigiert hat, daß ein Widerspruchentstand zu der redaktionellen Praxis der anderen Zeitschriften und Publikationen des Verlages (insbesondere ‚Theater heute‘ und ‚Opernwelt‘)“.

In der Verlagserklärung im Dezemberheft von film heißt es weiter, es sei „mit den demokratischen Auffassungen des Verlegers und des Cheflektors ... nicht länger zu vereinbaren, daß in der Zeitschrift film die Gesichtspunkte und Meinungen der revolutionären Linken immer stärker dominieren“.

Ein kleines Reservat räumt der Verlag den Linken jedoch auch künftig ein: „Verleger und Lektor stimmen darin überein, daß die Publikationen des Verlages offen sein sollten für verschiedene politische, ideologische und ästhetische Standpunkte, daß alle begründeten kritischen und auf Veränderung drängenden Meinungen zu Wort kommen sollten, auch diejenigen, die sich von Reformen nichts mehr, nur noch etwas von revolutionären Aktivitäten versprechen.“

Ab Januar 1970 wird das Blatt „Fernsehen und Film“ heißen und „bis auf weiteres“ unter der Verantwortung des Theater-heute“ Herausgebers Henning Rischbieter stehen. Werner Kließ scheidet am 30. März aus dem Verlag aus.