Zu ersehen war, an dieser Serie von dramatischen Bild-Antithesen, was für den Marxisten die Vokabel Widerspruch bedeutet: Männer mit leuchtenden Hemden, so weiß, so sauber, so gepflegt, hatten die Schläger geschultert, schritten energiegeladen und siegesgewiß über den Rasen – angenehme Golf-Lokalität: ein Flüßchen, in der Ferne die Berge –, reckten die Arme und warfen den Kopf in den Nacken: O Traumschlag, o Wunderschlag, der Ball ist im Loch, es gibt noch Mirakel auf dieser Welt.