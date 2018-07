Für die Aktionäre der Ilseder Hütte in Peine haben sich die dividendenlosen Jahre von 1963 bis 1966 gelohnt. In dieser Zeit haben die Eigentümer dieses niedersächsischen Stahlunternehmens auf Ausschüttungen verzichtet und damit ihren Beitrag zur Finanzierung der Investitionen geleistet, die das Unternehmen wieder zu einem leistungsfähigen Stahlwerk machten.

Ende 1966 war die Aktie nur noch 57 Mark (je 100 Mark Nennwert) wert, inzwischen wird das Papier in den Börsensälen mit etwa 226 Mark gehandelt. Der Wert der Aktie hat sich seither fast vervierfacht. Sie wird jetzt zu einem höheren Preis gehandelt als die Aktie der Thyssen-Hütte, die – auf 100 Mark Nennwert umgerechnet – nur etwa 208 Mark kostet. Es kann aber kein Zweifel darüber bestehen, daß die Thyssen-Aktie einen ungleich höheren Wert repräsentiert als die der Ilseder Hütte.

Der Kursanstieg der Ilseder Aktie wäre in diesem Tempo nicht möglich gewesen, wenn es nicht das Liebeswerben des Salzgitter-Konzerns geben würde, der sein Stahlwerk mit der Ilseder Hütte vereinigen möchte. Der bundeseigene Salzgitter-Konzern sieht in der Ehe einen Weg, sein Stahlwerk krisenfest zu sichern. Vorher hatte Salzgitter-Vorstandsvorsitzender Hans Birnbaum die Salzgitter-Hütte attraktiv gemacht. Während der Rezession wurde kräftig investiert. Im laufenden Jahr soll die Modernisierung abgeschlossen sein. Sie hat dann rund eine viertel Milliarde Mark gekostet. Per 30. September 1969 weist sie bereits einen Gewinn von 50 Millionen Mark aus. Der Boom hat Salzgitter starken Rückenwind gegeben.

Doch das gleiche gilt auch für die Ilseder Hütte. Sie war jedoch früher mit der Modernisierung fertig und deshalb in der Lage, den Segen des Stahlbooms ungeschmälert in ihre Kassen leiten zu können. 1967 erhielten die Aktionäre 5 Mark ausgeschüttet, für 1968 waren es bereits 8 Mark, und für 1969 werden es aller Voraussicht nach 18 Mark werden, aufgeteilt in 12 Mark Dividende und 6 Mark Bonus.

Es ist verständlich, daß angesichts einer solchen Entwicklung der Fusionsplan von den Aktionären der Ilseder Hütte besonders kritisch unter die Lupe genommen wird. Die Aktionärsgemeinschaft Hannover-Peine läßt ein Papier kursieren, das nachweisen soll, wie die Ilseder-Hütte-Aktionäre bei der vorgeschlagenen Fusion durch Salzgitter benachteiligt werden.

Und schließlich gibt es in beiden Unternehmen Leute, die aus rein persönlichen Gründen gegen einen Zusammenschluß beider Werke sind. Neuerdings, meine verehrten Leser, kann man sogar den Eindruck gewinnen, als ob es zwischen den beiden Unternehmensleitungen noch zu einer offenen Feldschlacht kommen wird.

So bezichtigt der Vorstand der Ilseder Hütte den „Gegenspieler“ Birnbaum, falsche Vorstellungen über die Ertragslage der Ilseder Hütte wecken zu wollen. Birnbaum hatte nämlich erklärt, daß eine Dividende von 18 Prozent die Fusionsverhandlungen nicht belaste, weil der Abschluß von Ilsede zeigen werde, daß nur • 10 Prozent echt verdient worden seien und der Rest aus aperiodischen Erträgen stamme.