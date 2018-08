Von Felix Schmidt

Am 1. Dezember dirigiert Pierre Boulez in der Londoner "Covent Garden Opera" eine Neuinszenierung der Oper "Pelléas et Mélisande" von Claude Debussy, ein Werk jenes Komponisten, den der Dirigent und Avantgarde-Komponist als den "eigentlichen Wegbereiter der Neuen Musik" bezeichnet. Debussy, als Impressionist verkannt, hat, wie Boulez es schrieb und wie er auch als Interpret beweist, "dem Romantizismus eine radikal neue Konzeption entgegengestellt." – Es ist "für lange Jahre" das letzte Mal, daß Boulez in einem Opernhaus dirigiert. Er erfüllt mit der "Covent-Garden"-Verpflichtung lediglich einen Vertrag, den er 1966 zusammen mit Wieland Wagner unterschrieben hat. Für den verstorbenen Regisseur Wagner ist der Tscheche Josef Svoboda eingesprungen.

Von der ersten Begegnung an, erinnert sich

Jean-Louis Barrault, erriet ich, welches schöne und seltene Drama des Werdens sich in Boulez vollzog. In diesem schönen Werdegang hat der französische Komponist und Dirigent Pierre Boulez im Alter von 44 Jahren nun den dramatischen Höhepunkt erreicht: Ihm seien, wie er sagt, "zwei bedeutende musikalische Positionen in zwei bedeutenden Städten" zugefallen: Von Herbst 1971 an wird er, zunächst für drei Jahre, dem Londoner BBC Symphony Orchestra und den New Yorker Philharmonikern als Chefdirigent vorstehen.

Vor zwei Jahren noch, nach Bernsteins Rücktrittserklärung, verspürte Boulez, einer der wenigen international anerkannten Dirigenten, die sich auf die Musik des 20. Jahrhunderts spezialisiert und für Romantiker wie Tschaikowskij, Brahms und Strauss nur Verachtung übrig haben, "nicht die geringste Lust, sich an ein großes Orchester zu binden", denn da, meinte er, ist man doch nur der "Gefangene seines Ruhms". Eine Verpflichtung als Gastdirigent nahm er jedoch gern an: Vier Wochen lang arbeitete er im vergangenen Frühjahr mit den New Yorker Philharmonikern "so wundervoll zusammen", daß er alle Bewerber um den Chefposten, etwa Lorin Maazel, Thomas Schippers, Zubin Mehta, ausstach.

Als Boulez "sich im klaren war, daß das Orchester keine Kopie von Bernstein" wollte, gab der Mann, der mittlerweile eingesehen hat, "daß man nicht nur hellen darf, wenn man etwas ändern will", sein Jawort. Und ändern will der neue New Yorker Musikdirektor, der künftig auf alle Gastverpflichtungen verzichtet, eine ganze Menge – "kraft der Autorität, die ich als Dirigent nun einmal habe".

So werden die, New Yorker endlich zu hören bekommen, was ihnen der Avantgarde-feindliche Bernstein vorenthielt: Uraufführungen experimenteller Studie, aber auch Berlioz und Bartók, italienische Kantaten von Händel und die Musik Monteverdis, vor allem immer wieder die Klassiker der Moderne. "Machen wir uns doch nichts vor", sagt Boulez, "Schönberg, Webern und Berg sind in unseren Konzertsälen nicht heimisch."