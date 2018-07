Von Willi Bongard

Kunst muß schuß-, temperatur-, und regensicher sein. Sie soll kein in Vitrinen zu behütendes, zimperliches Etwas sein, das sich bei jeder Betrachtung auflöst, sondern robust allen Geschmäckern und Wettern standhalten.“

Diesen provozierenden Standpunkt vertritt der Düsseldorfer Kunstproduzent Peter Brüning, der sich, spätestens seit der letzten „documenta“ einen Namen, mit seinen „Verkehrslandschaften“ gemacht hat, die von der Kritik im allgemeinen recht beifällig, aufgenommen worden, sind und inzwischen viele Freunde unter Sammlern gefunden haben.

Es hat eine ganze Weile gedauert, ehe Brüning die Gelegenheit verschafft wurde, seine Vorstellung vom „temperatur- und regensicheren“ Kunstwerk zu verwirklichen. Zwar gibt es – abgesehen von Metall- und Kunststoffskulpturen – schon seit geraumer Zeit wetterfeste emaillierte Bilder, beispielsweise von dem amerikanischen Pop-Veteranen Roy Lichtenstein wie auch von dem deutschen „Signal-Maler“ Winfred Gaul. Aber die systematische Produktion solcher Bilder hat erstaunlich lange auf sich warten lassen. Erstaunlich deshalb, weil der Gedanke an sich naheliegt, flächige Kunstwerke auch – nach dem Vorbild der Außenreklame – an Häuserwänden und neben Hauseingängen anzubringen oder im Freien aufzustellen.

Es soll ja doch Sammler geben, die ihre Nachbarschaft allzugern wissen lassen möchten, daß sie der zeitgenössischen Kunst besonders aufgeschlossen gegenüberstehen. Davon abgesehen ist der Gedanke nicht von der Hand zu weisen, daß sich der exklusive, durch vier Wände abgeschirmte, private Kunstgenuß möglicherweise überlebt hat und es wünschenswert wäre, daß ein Kunstwerk mit möglichst vielen Menschen kommuniziert.

Dieser Gedanke hat jedenfalls Pate bei der „Edition Außenkunst“ gestanden, einer der jüngsten Editionen serieller Kunst, die der Öffentlichkeit zum ersten Male auf dem Kölner Kunstmarkt (in der Koje der Düsseldorfer Galerie Niepel) vorgestellt worden ist.

„Edition Außenkunst – der Name steht für das Programm. Kunst für draußen, für die Umwelt. An Häusern; an Wänden,.Mauern und Zäunen“, so heißt es in einem farbigen Prospekt, den die Herausgeber und Initiatoren dieser Edition demnächst in hoher Auflage verbreiten wollen.