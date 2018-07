Die große Brosche wird der Schwester nach bestandener Prüfung von der Oberin an den weißen Kragen geheftet“

Um Krankenschwestern ging es in der Evangelischen Akademie in Tutzing. Thema der Tagung, zu der viele Schwestern gekommen waren: „Neues Bewußtsein im Schwesternberuf.“ Aber es zeigt sich auch hier: Dieses neue Bewußtsein existiert bisher nur in der Theorie.

Daß im Schwesternberuf vieles nicht stimmt, wissen die Schwestern selber. Aber wenn sie – selten genug – aufbegehren, geht es darum, daß sie mit Arbeit überlastet sind, ihre Tarifverträge sie gegenüber anderen Angestellten im öffentlichen Dienst benachteiligen, sie bis zu drei Stunden täglich mit Arbeiten beschäftigt sind, die Putzfrauen erledigen könnten, und ähnliches. Sie beklagen sich über solche Mißlichkeiten mit Recht, und ihr Protest hat manchmal auch kleine Erfolge. So sind die Krankenschwestern nach zweimaliger „Arbeitszeitverkürzung“ um je eine Wochenstunde jetzt bei sechsundvierzig Wochenstunden angekommen; das heißt, sie müssen nur noch drei Pflichtstunden mehr arbeiten als die anderen Angestellten im öffentlichen Dienst.

Ab und zu steigen die Schwestern auf kleine Barrikaden – still und gesittet, denn lautstark protestieren mögen sie nicht. Wenn neulich im Hamburger Rathaus eine kleine Gruppe von Krankenschwestern in Tracht Flugblätter von der Empore in den Plenarsaal flattern ließ, so war das schon beinahe ein Sturm auf jene Festung, in der das eigene geliebte Berufsbild gehütet wird. Aber eben nur beinahe – und den Akteurinnen vielleicht gar nicht bewußt.

Sobald jemand sich anschickt, ein bißchen tiefer zu graben und nach Wurzeln zu suchen, aus denen kommt, was alles im Schwesternberuf nicht stimmt, wehren die Schwestern ab und verteidigen, was sie fesselt. Vom neuen Bewußtsein sprechen – schön. Von dem Widerspruch zwischen ihrer Ausbildung zur hochqualifizierten Fachkraft und ihrer Rolle im Krankenhaus reden – gut. Aber die Requisiten des Berufs dürfen nicht angerührt werden, auch dann nicht, wenn sich herausstellte, daß sie Steine auf dem Weg zum neuen Bewußtsein wären.

Das zeigte sich auch auf der Tutzinger Tagung, als der Münchner Psychiater und Psychologe Dieter Eiche meinte, vielleicht wäre die Tracht mit daran schuld, daß Schwestern weniger geachtet wären als Frauen in anderen Berufen. Die Schwestern erwiderten, daß die Tracht für sie sehr praktisch sei. Die Antwort war eine kindliche Schummelei; denn ernstlich kann wohl keine Schwester behaupten, daß ein weißer Kittel nicht ebenso praktisch wäre.