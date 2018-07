Inhalt Seite 1 — Mehr als nur ein Stückchen Blech Seite 2 Auf einer Seite lesen

Lüdenscheid

Schon bei der Ankunft der Besucher hatte dem Mann im grauen Kittel ein Anflug von Resignation befallen. Nachkriegsgeneration, Wirtschaftswunderkinder, hatte er sich beim Anblick der Gäste gedacht, für die zählt doch nur viel Geld, Urlaub in Ostafrika, Beat statt Brahms, Sex statt Gott, Freizeit statt Dienst fürs Vaterland. Die vier jungen Männer sahen die stumme Frage in den Augen des alten Mannes: „Warum seid ihr nur gekommen, um das alles in den Schmutz zu ziehen?“

Prokurist Preuss ist die Seele der Firma Steinhauer und Lück im westfälischen Lüdenscheid. Vor den vier jungen Männern hat er schon „eine ganze Reihe“ Fernsehteams kommen und gehen sehen. Und er hat erlebt, was daraus geworden ist: „Sie haben nicht einen Funken Achtung. Sie haben alle diese Dinge lächerlich gemacht.“

An „diesen Dingen“ scheiden sich die Geister, zumindest immer noch in einer Fabrik, die von „diesen Dingen“ lebt: Orden und Ehrenzeichen – für die einen sichtbarer Ausdruck einer schon fast mystischen Verbindung zwischen Obrigkeit und Untertan, für die anderen ein lächerliches Stück Blech.

Damals, als noch Deutschlands „Kaiser von Gottes Gnaden“ die Söhne seines verblendeten Landes gnadenlos in den Tod auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges schickte, da trugen die Soldaten an ihren Mützen Kokarden aus Lüdenscheid. Nicht nur, weil sie keine Zeit dazu hatten, kam ihnen der ungeheuerliche Gedanke von dem „Stückchen Blech“ nicht. Nur wenige Jahre später – tausend wurden es dann doch nicht – waren die Edelfeinblechner von Lüdenscheid wieder voll ausgelastet.

Blockwarte und Gauleiter, SS-Männer und Luftmarschälle mochten nicht länger brustfrei gehen. In des Reiches Ordensschmiede paarte sich rechter Geist mit Erfahrung, und so konnte den Herrenmenschen geholfen werden. Als sich dann aus der Asche der Phönix Bundesrepublik erhob, da waren Prokurist Preuss und seine Medaillenwerker wieder hilfswillig: An den zernarbten Arbeitstischen, an denen schon zur Zufriedenheit von Kaiser und Führer Kreuze für Helden hergestellt wurden, basteln heute fleißige Hände an demokratischem Establishmentzubehör. Bundesverdienstkreuze aller Stufen, mit Bändern, Schleifen, Schärpen, im großen Geschenkkarton oder in Miniaturausführung für die Ordensspange der verdienten Verdiener der nachkriegdeutschen Republik.

„Freiherr von und zu Guttenberg“ steht in säuberlicher Sütterlinschrift auf einem kleinen Kästchen. „Da ist seine Ordensspange drin“, erfahren die Fernsehmänner, „jetzt hat er irgend so einen afrikanischen Orden gekriegt, davon müssen wir eine Miniaturfassung machen.“ Für den Protokollchef des Bonner Verteidigungsministeriums („Pentabonn“), der auch „was Neues“ bekommen hat, bittet die Bundeswehr-Kleiderkammer um schnelle Lieferung. Als die TV-Männer kaum eine halbe Stunde darauf die schimmernde Brustwehr des CSU-Barons zu filmen begehren, wehrt der graubekittelte Prokurist ab: „Unmöglich, leider soeben abgeholt worden.“