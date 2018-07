Deutsche waren schon einmal die sprichwörtliche Nation der Aktentaschenträger. Wer heute ein bißchen auf sich hält, führt einen flachen Stadtkoffer bei sich. Ganz sicher enthalten solche Behälter keine Streichwurstsemmeln mehr, sondern wahrhaftig Akten, Handelspapiere, Dokumente. Diese „Mappen“ mit den entsprechenden Herren daran muß man sich vorstellen, wenn man „Das Millionenspiel“ spielt, ja: man ist selber einer. Zwei bis sechs davon begeben sich in verschiedenen Teilen der Welt in einen Super-Jet. Sie haben die Absicht, drei Warengruppen in zehn Partien zu insgesamt einer Million Mark loszuschlagen, so gut und so schnell es geht. Startplatz und Waren dürfen nunmehr gewählt werden, dann herrscht der Würfel. Zunächst hebt oder senkt er die Preise, dann entscheidet er über den nächsten anzufliegenden Ort, eine Großstadt natürlich, die konsumiert und produziert. Was dort nicht hergestellt wird, darf verkauft werden, pro Station eine Partie einer Ware. Man verrechnet die Differenz zwischen Nenn- und Kurswert: Gewinn oder Verlust also. Von der Höhe des möglichen Profits hängt es ab, ob der Handelsmann verkauft oder nicht.

Das wäre eigentlich alles. Aber auch alles für ein wirklich gutes und spannendes Spiel. Wenn man der Spielregel nicht folgt, die besagt, daß am Schluß nicht verkaufte Ware zum Nennwert verrechnet wird, dann würde nämlich derjenige Sieger mit einer glatten Million, der Kurse Kurse sein und das Auftragsbuch leer ließe.

Vorzüglich ist auch „Big Boß“. Das Spiel hat den altbekannten Monopoly-Rundlauf, hier wirklich rund und ein Geschäftsjahr versinnbildlichend. Die Geschäfte laufen um den, zunächst vollen, „Markt“ herum: winzige Ballen von Rohmaterial, die sektorenweise in Dellen liegen, der Preis schwankt zwischen 150 und 500 Mark. Jeder Spieler bekommt eine kleine, leere „Fabrikhalle“, die auf Ware, niedliche Fertigungsmaschinchen und Computer wartet. Man beginnt mit 20 000 Mark Grundkapital und müht darauf sein Männchen durchs Geschäftsjahr.

Dies bringt ihm viererlei ein: Kosten in Höhe von 1000 Mark auf gelbem Feld; Risiko auf neun blauen Feldern; Entscheidungen nötigen ihm neunzehn rote Felder ab: er kann Waren kaufen und Maschinen, kann produzieren oder Fertigwaren veräußern. Schließlich sind da noch die sieben WEB-Felder, auf denen man freiwillig grüne Jetons für je 1000 Mark kaufen kann – und man sollte das tunlichst machen, denn es ist eine Investition in Werbung, Entwicklung, Beratung und außerdem eine Versicherung gegen alle Widerwärtigkeiten, welche die Geschäftswelt so mit sich bringt und das Spiel mächtig fördern kann.

Und was die Kalkulation darin angeht: Die theoretischen Handelsspannen bewegen sich zwischen null und tausendsiebenhundert Prozent. Der Autor, dessen „Interesse seit langem einer modernen Ausbildung von Führungskräften der Wirtschaft gilt“, entlockt dem biederen Otto Normalverbraucher ein beziehungsvolles „Siehste!“ Heißt deshalb der Untertitel von Big Boß „für Manager, Unternehmer und deren Freunde“?

Es folgt ein gewaltiger Schritt nach unten im Handelsleben, in den Bazaar, wo es ganz orientalisch zugeht, Ware gegen Ware. Schade, daß da nicht wirklich Waren angeboten werden. Aber es wären zuviel, darum begnügt sich der Autor mit fünf Farben in allen Kombinationen. Das ist verwirrend genug.

Irgendwie wird es schon so sein, daß diverse Waren sich zu anderen Waren wie mathematische Gleichungen verhalten; Leute mit merkantiler Veranlagung haben das gleich spitz. Deshalb verbieten sich Klein-Moritz-Relationen wie Bananen/Teppiche, Honig/Juwelen, Opium/Kupfertöpfe. Da bleibt Bazaar hübsch anonym, assoziativ zwar unbefriedigend, für den Spieler aber ungemein fündig: Es ist ein faszinierendes Spiel, das der Ausstattung nach auf den ersten Blick kümmerlich und sein Geld nicht wert scheint. Spielt man auch nur einmal damit, dann ist es geradezu billig.