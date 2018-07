Kohlendioxyd in der Atmosphäre nimmt ständig zu

Wer eine Zentralheizung betreibt oder gar eine Zementfabrik sein eigen nennt, der macht sich mitschuldig daran, daß die Tropen in fünfzig Jahren wegen allzu großer Hitze möglicherweise nicht mehr bewohnbar sind, während in den etwas wärmer gewordenen gemäßigten Zonen alle Annehmlichkeiten des neuen Klimas von reger Vulkantätigkeit und gewaltigen Stürmen zunichte gemacht werden.

Die Ursache so umwälzender Klimaveränderungen wäre (wenn sie eintreten) das Kohlendioxyd (CO2), das sowohl bei der Herstellung von Zement als auch bei der Verbrennung von Kohle und Heizöl in beträchtlichen Mengen freigesetzt wird. Es erscheint nicht ausgeschlossen, daß sich dadurch der gegenwärtig bei 0,032 Volumen-Prozent liegende Anteil dieses Gases an der Atmosphäre erhöht, und das kann weitreichende Folgen haben.

Der Kreislauf wird gestört

Damit würde nämlich ein Kreislauf durcheinandergebracht, der sich bislang reibungslos vollzogen hat:

Mit Hilfe des Sonnenlichtes als Energiequelle bauen die Pflanzen aus dem Kohlendioxyd der Luft und aus Wasser Kohlenhydrate auf; dabei wird Sauerstoff frei („Photosynthese“). Beim Verwesen und Verbrennen pflanzlichen Materials geschieht das Umgekehrte: Sauerstoff aus der Luft wird verbraucht und es entsteht (neben Energie und Wasser) wieder Kohlendioxyd. Die beiden gegenläufigen Vorgänge befinden sich im Gleichgewicht, dem Verbrauch von Kohlendioxyd entspricht die neugebildete Menge, die Zusammensetzung der Atmosphäre bleibt also in gewissen Grenzen unverändert.