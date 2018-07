Inhalt Seite 1 — PS UND PARAGRAPHEN Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kein Rechtsschutz am Straßenrand

Das geschah: Die Angeklagte fuhr ihren Wagen in eine Parklücke, dabei beschädigte sie einen hinter ihr stehenden Pkw. Nach Musterung des 250-Mark-Malheurs blieb die Dame eine halbe Stunde am Unfallort, dann fuhr sie davon. Nicht gerechnet hatte sie mit einem älteren Ehepaar, das Berlin-üblich „im Fenster lag“ und alles, einschließlich Kennzeichen, notierte. Folge: zwei Instanzen verurteilten die Lückensucherin wegen Verkehrsunfallflucht.

Das Kammergericht Berlin entschied in der Revision auf Freispruch der Delinquentin. Bei verhältnismäßig geringem Schaden habe die Angeklagte mit 30 Minuten ihrer Wartepflicht genügt. Für deren Umfang sei neben der Schadenshöhe entscheidend, „ob bei längerem Warten mit dem Erscheinen des Geschädigten oder anderer feststellungsbereiter Personen“ zu rechnen sei. Hier war der Geschädigte erst am nächsten Tag erschienen, das übersteige zumutbares Warten. „Andere feststellungsbereite Personen“ hatten sich nicht gemeldet. Daß ein Unfallfahrer solche „Feststellungspersonen“ selbst ausfindig macht, kann von ihm nicht verlangt werden: „Das Gesetz verlangt... kein tätiges Mitwirken an der Aufklärung des Unfalls.“ Insbesondere braucht niemand, der ausreichend gewartet hat, einen Zettel mit Anschrift und Wagennummer zu hinterlassen. „Der Unfallbeteiligte, der nicht sofort flüchtet, sondern an der Unfallstelle eine angemessene Zeit in der begründeten Hoffnung verbringt, niemand werde von sich aus bereit sein, Feststellungen über den Unfall zu treffen, begeht (bei anschließendem spurlosen Verschwinden) keine Verkehrsunfallflucht.“ Schlußfolgerung des höchsten Berliner Strafgerichts: Die Strafbestimmung der Verkehrsunfallflucht (Paragraph 142 Strafgesetzbuch) „bietet dem Eigentümer eines am Straßenrand abgestellten nur geringfügig beschädigten Kraftfahrzeugs praktisch keinen Rechtsschutz“ (KG 2 Ss 343/68).

Hauptverkehrszeit

Das geschah: Zur nachmittäglichen Hauptverkehrszeit fuhr der Angeklagte in einer 40-Stundenkilometer-Kolonne über eine regennasse Großstadtstraße. Zum „Vordermann“ hielt er zehn Meter Abstand. Der Vordermann selbst hielt weniger für ausreichend. Auch zeigte er sich zerstreut und fuhr ohne Bremslichtanzeige auf den vor ihm fahrenden Wagen auf. Der Angeklagte, durch kein Bremslicht gewarnt, bemerkte das Malheur erst, als es geschehen war; seine Vollbremsung konnte eigenes Auffahren nicht mehr verhindern. Der zuständige Amtsrichter erließ gegen den unaufmerksamen Vordermann einen Strafbefehl, gegen den aufgefahrenen Angeklagten aber auch. Dieser, so meinte der Jurist, hätte nicht nur den zerstreuten Vordermann, sondern auch dessen Vordermänner beobachten müssen. Dann hätte er das Stocken der Kolonne rechtzeitig erkannt. Hierzu hätte er „seitlich versetzt hinter dem Vorderfahrzeug fahren müssen“. Bei regennasser Fahrbahn seien zudem zehn Meter Abstand zu gering. Fazit: der Angeklagte habe sich nicht verkehrsgerecht verhalten und damit gegen Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung verstoßen.

Das Oberlandesgericht Köln entschied in der Revision auf Freispruch. Der Amtsrichter, meinten die Kölner, habe des Guten zuviel verlangt. Im großstädtischen Kolonnenverkehr und zur Verkehrsballungszeit könnten bei einer Geschwindigkeit von 40 Stundenkilometern nicht mehr als zehn Meter Abstand gefordert werden. Der Großstadtverkehr zwinge zur Verkürzung der Fahrabstände auf ein Maß, das bei Normalbremsung des Vordermanns und bei gespannter Aufmerksamkeit ein Anhalten noch erlaubt. Mit einem Vordermann, der ohne Bremsanzeige auffahre, brauche in Großstadtkolonnen niemand zu rechnen. Zur amtsrichterlichen Forderung, „versetzt“ zu fahren, bemerkten die Oberlandesrichter: das ginge „ersichtlich zu weit“ (OLG Köln 1 Ss 543/68).

Fahrlässige Tötung