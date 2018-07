Hoppla, das mag ein kleiner Schritt für Neil (Armstrong) gewesen sein, aber für mich ist er groß.“ Mit diesen Worten betrat der redselige Kommandant des Unternehmens Apollo 12, Charles Conrad, als dritter Mensch den Mond, nur zweihundert Meter von Surveyor 3 entfernt, der Sonde, die vor zweieinhalb Jahren im Ozean der Stürme niederging und eine Zeitlang Photos zur Erde funkte. Der Pilot der Landefähre „Intrepid“, Alan Bean, hatte sein Gefährt auf dem vorgesehenen Landeplatz aufgesetzt, knapp sieben Meter neben einem Kraterrand. Die letzte Phase des Manövers war eine Art Blindlandung; schwarzer Staub, vom Raketenmotor des Geräts aufgewirbelt, behinderte die Sicht.

So minuziös wie die Landung hatten die fröhlich sich unterhaltenden, singenden und gelegentlich vor Übermut herumhopsenden Astronauten alle ihnen gestellten Aufgaben gelöst. Nur eines hatte nicht funktioniert: Die Farbfernsehkamera fiel alsbald aus bislang ungeklärten Gründen aus und war auch mit Rütteln und Schlägen gegen das Gehäuse nicht mehr in Gang zu bringen. „Wir können in über vierhunderttausend Kilometer Entfernung einen Apparat so dirigieren, daß er innerhalb eines Gebietes, das kleiner ist als ein Fußballfeld, sanft landet, aber auf eine lächerliche Fernsehkamera ist kein Verlaß“, erboste sich ein Kommentator des amerikanischen Fernsehens.

Indessen konnten die enttäuschten Erdenbürger, die von dem Unternehmen nun nichts mehr sahen, den unzähligen Kommentaren besonders des Kommandanten Conrad lauschen, die dieser teils in Gesprächen mit seinem Piloten Bean, teils in Mitteilungen an das Raumfahrtzentrum in Houston, teils in Selbstgesprächen überreichlich von sich gab. Conrad redete auch mit den Steinen, die er auf dem Mondboden erblickte: „Na, alter Junge, vier Milliarden Jahre hast du darauf gewartet, daß ich dich aufsammle.“

Der schwarze, sehr haftbare Staub machte den Besuchern von der fernen Erde nicht nur bei der Landung zu schaffen. „Schmutz, überall Schmutz“, klagte Conrad. Er entdeckte kleine Hügel und erklärte: „Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie die hierher gekommen sind.“ Man unterhielt sich darüber, ob es vielleicht kleine Vulkane sein könnten – und so vergingen mit Arbeit und Plauderei die vier Stunden des ersten und die dreieinhalb Stunden des zweiten Ausflugs bei diesem Unternehmen.

Der Start vom Mond, das Ankoppeln an das Mutterschiff „Yankee Clipper“, der Rückflug und die Wasserung der Kapsel nur sechs Kilometer vom Flugzeugträger „Hornet“ entfernt – alles verlief bewundernswert perfekt. Und als sollten die Fernsehzuschauer für die entgangenen Aufnahmen vom Mond entschädigt werden, war die Rückkehr von Apollo 12 ein televisionäres Spektakel. So deutlich hatte man noch nie das Herabschweben der Kapsel an den Fallschirmen und das Aufklatschen im Wasser gesehen.

Apollo 12 war ein Erfolg. Die Punktlandung auf dem Mond ist gelungen, und die wissenschaftlichen Geräte, die die Astronauten installiert haben, arbeiten einwandfrei.

Nach soviel Perfektion vermag man sich kaum mehr vorzustellen, wie unglaublich es vor acht Jahren klang, als es hieß, die Amerikaner wollten noch vor Ende dieses Jahrzehnts Menschen zum Mond und wieder zurückbringen.