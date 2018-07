Köln

Ich trug einen Meinungsknopf. Die Bevölkerung äußerte sich unerwartet wohlwollend.

„Man sollte Sie erschlagen.“

„Sie sind ja wohl die letzte, die daran glaubt!“

„Sie sind ja nicht ganz da, sich so etwas an die Brust zu hängen.“

„Es gibt auch Meinungsknöpfe mit der Aufschrift: Ein feste Burg ist unsere Dummheit.“

Freunde behaupteten, man könne sich jetzt nicht mehr mit mir zeigen. Ich hatte es mir aber in den Kopf gesetzt. Erst aus Neugierde, dann aus Trotz. Was hatte ich getan? Ich steckte mir ein CDU-Wahlabzeichen an meinen Kragen. Denn die CDU, nahm ich an, lebt trotz Wahlniederlage geachtet und geehrt unter uns. Es handelt sich immerhin um unsere frühere Regierungspartei.