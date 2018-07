Von Hans-Jürgen Schulte

Die Misere des Sports, vor allem aber des Schulsports, ist die Misere der Institute für Leibesübungen an den bundesrepublikanischen Universitäten. Auf diese einfache Gleichung gebracht, scheint die Lösung nicht allzu schwierig zu sein. Aber wer die Verhältnisse an den deutschen Universitäten, besonders aber deren Einstellung zum Sport kennt, der weiß, daß sich die Entwicklung der Institute nicht nach einfachen mathematischen Gesetzmäßigkeiten vollziehen wird.

Die Institute für Leibesübungen waren ursprünglich als Verwaltungsstellen der Universität für den allgemeinen studentischen Sport eingerichtet worden, erst später wurde ihnen auch die Turn- und Sportlehrerausbildung für die Schulen übertragen. Bei näherer Betrachtung muß man heute feststellen, daß die Universität praktisch nach wie vor das Institut für Leibesübung (IfL) nur als Verwaltungsorgan wertschätzt. Der Sport hat jedenfalls als gleichberechtigtes Fach an der Universität bisher keine Existenz gefunden, sondern schwimmt irgendwo hinter den Fakultäten her und ist in universitären Entscheidungsgremien lediglich indirekt und mehr anstandshalber vertreten. Noch immer steht man dem Sport meist hilflos gegenüber und sieht in den Aktiven exotische Sonderformen oder Cerebralgeschädigte.

Das alles hat stille Resignation bei den Instituten zur Folge gehabt, sieht man einmal von wenigen Ausnahmen ab. Das hat aber auch zu Ausweichlösungen wie in Köln oder Mainz geführt, wo man des universitären Hickhacks überdrüssig war. und sich aus dem Verband der Alma mater löste, um eine effektive Sportlehrerausbildung an eigenständigen Sporthochschulen zu gestalten. Dieser Weg hat sich zunächst als durchaus wirkungsvoll erwiesen, doch zeigt sich heute immer deutlicher, daß die Zukunft des Sports an der Universität liegt: Nur hier befinden sich die umfassenden wissenschaftlichen Möglichkeiten für Lehre und Forschung. Und hier ist auch das Monopol des Promotions- und Habilitationsrechts, durch dessen Fehlen dem Sport in der Vergangenheit die besten wissenschaftlichen Nachwuchskräfte verlorengegangen sind.

Weil die meisten Universitäten faktisch jedoch die Prohibition über die sportwissenschaftliche Forschung verhängt haben, hat der Deutsche Sportbund schließlich zur Selbsthilfe gegriffen und führt jetzt in eigener Regie wissenschaftliche Untersuchungen durch. Bei den begrenzten Voraussetzungen und Mitteln besteht kein Zweifel, daß es sich hier nur um eine Verzweiflungstat, aber keine Lösung handeln kann.

So bleibt lediglich der Weg, Stellung und Struktur der Institute für Leibesübungen so aufzuwerten, daß sie tatsächlich die Impulse geben werden, die nur von der zentralen Forschungs- und Ausbildungsstätte auszugehen vermögen. Das ärgste Hemmnis für eine derartige Entwicklung sind jedoch die Institute selbst. Ihr Lamentieren darüber, daß der Sport immer noch keine Anerkennung fände und warum es nicht schon längst zu einer Aufwertung gekommen sei, klingt etwas pharisäerhaft. Wo hat man einmal ein wirklich zukunftsträchtiges Modell entwickelt und dieses dann zumindest in Ansätzen zu verwirklichen versucht? Wo wurden Vertreter anderer wissenschaftlicher Disziplinen mit Seminaren und Vorlesungen betraut, so daß man hier die Voraussetzungen geschaffen hätte, die Ausbildung auf eine breitere Basis zu stellen? Allzu häufig hat man Lehrkräfte eingestellt, die wohl selbst gute Athleten und nette Sportkameraden waren (vor allem letzteres), – aber nicht einmal ein Examen besaßen und bis heute keine nennenswerten wissenschaftlichen Erkenntnisse für den Sport liefern konnten. Und was nutzt alles Klagen über fehlendes Promotions- und Habilitationsrecht, wenn man selbst keinen „Dr.“, geschweige denn einen höheren akademischen Titel vorweisen kann.

So bieten viele Institute für Leibesübungen ein seltenes Bild: Hier wird ein friedvolles Mauerblümchendasein geführt, fernab von Streß und Hektik, von Universitätsreform und gesellschaftspolitischen Forderungen. Patriarchalisch thront der Direktor als Erbhofbauer über den Seinen, sorgfältig darauf achtend, daß ihm aus den Diadochenkämpfen nicht ein Konkurrent erwachsen könnte. Ansonsten ist man frisch – fromm – fröhlich – frei bei der praktischen Arbeit mit den künftigen Schulsportlehrern. Kritische Reflektionen über Ziele der Ausbildung, Erwartungen des Schulsports, Wissenschaftlichkeit des Sports haben in dieser Idylle keinen Platz und werden verdrängt. Die Entwicklung des Sports ist an den meisten Instituten vorübergegangen, und Änderungen aus sich selbst heraus sind nur dann zu erwarten, wenn die junge Generation sich durchsetzen kann. Ein überraschend erfolgreicher Anlauf dazu wurde bereits auf der letzten AID-Tagung (Arbeitsgemeinschaft der Instituts-Direktoren) genommen. Hier hatte man inzwischen auch bemerkt, daß die Institute nicht allein aus ihren Direktoren bestehen und will hinfort paritätisch mit Dozenten und Studenten beschließen.