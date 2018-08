Von Hansjakob Stehle

Die Vorstellung, daß mit einem kommunistischen Polen doch nichts zu regeln sei, hat die ersten Jahre der Bundesrepublik beherrscht. Die stalinistischen Formen sowjetischer Vorherrschaft in Osteuropa schienen weiteres Nachdenken zu ersparen. Umgekehrt hatten die materiellen und seelischen Nachwirkungen des Furor teutonicus, der Polen beinahe vernichtet hätte, dem Nachbarvolk für mindestens ein Jahrzehnt fast jeden Gedanken an eine Verständigung oder gar Versöhnung mit den Deutschen verstellt.

Nicht einmal der 1950 geschlossene Grenzvertrag von Görlitz mit der DDR konnte diese psychische Barriere wirksam durchbrechen. Er war für die deutschen Kommunisten, die ihn schlossen, ein Akt bitterer nationaler Askese. Für die polnischen Kommunisten jedoch, die ihn auf ihr nationales Konto buchen konnten, war dieses Görlitzer Papier kein Schuldschein, den die Deutschen freiwillig beglichen hatten, sondern die wohlverdiente Zwangsvollstreckung nach dem Bankrott des Hitlerreiches.

Nicht die Unterschrift Grotewohls hatte das Ende Ostdeutschlands herbeigeführt, sondern die Polen selbst hatten fünf Jahre vorher schon die von den Sowjetarmeen vollendete Tatsache besiegelt, indem sie unter Berufung auf den Potsdamer Siegerbeschluß die Ostdeutschen, die nicht geflohen waren, zwangsweise aussiedelten.

Jeder Gedanke an deutsch-polnische Versöhnung geriet überdies in den Schatten des entstehenden Ost-West-Konflikts, der sich zum erstenmal deutlich in jener Stuttgarter Rede des amerikanischen Außenministers Byrnes von 1946 ankündigte, in der er die Endgültigkeit der Oder-Neiße-Grenze in Frage stellte. Von da an war die UdSSR für Polen die einzige Garantiemacht.

Erst als sich Moskau für die sechs Jahre alte Bundesrepublik zu interessieren begann und Adenauer 1955 nach Moskau einlud, besann sich eilig und mit verborgenen Rapallo-Ängsten auch das offizielle Nachkriegs-Polen: Am 13. März 1955, zwei Monate nach dem sowjetischen Angebot an Bonn, meldete Ministerpräsident Cyrankiewicz zum erstenmal den Wunsch nach diplomatischen Beziehungen mit Bonn an.

Stalin war zwei Jahre tot, sein System in Bewegung geraten. Eines seiner prominentesten Opfer, der "nationale Abweichler" Gomulka, kam zur Macht, am 14. Januar 1957 erneuerte er – ohne Bedingungen – das polnische Angebot. Zwei Wochen später pochte Bundesaußenminister von Brentano wieder einmal auf die Grenzen von 1937: das deutsche Volk könne die Oder-Neiße-Grenze "nicht als gegenwärtige und als zukünftige Grenze Deutschlands akzeptieren". Acht Monate später lag Bonn die Annäherung an Polen noch immer "sehr am Herzen" (Brentano), doch Cyrankiewicz forderte am 1. September 1957 (18 Jahre nach 1939) "statt Deklarationen konkrete Schritte, und zwar in der für solche Fälle üblichen diplomatischen Weise".