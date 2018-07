Das Jahr 1969 hat uns ein abruptes Ende der zeitgeschichtlichen Jugenderzählung beschert. Nichts mehr von Judenverfolgung und Bombenkrieg. Politische Brisanz steckt anderswo. Man entdeckt sie in einem Buch, das auf den ersten Blick historische Zinnfiguren aufmarschieren läßt –

Leonce Bourliaguet: „Die Kanonade von Valmy“, aus dem Französischen von Sibylle Meyer-Kessler, Illustrationen von René Péron; Herold Verlag, Stuttgart; 180 S., 9,80 DM.

Bourliaguet, dessen Witz und psychologischer Treffsicherheit die französische Jugendliteratur manchen noch Übersetzenswerten Titel verdankt, hat jedoch etwas ganz anderes geleistet, als ein Schaubild von 1792 zu zeichnen, vom Krieg der Österreicher und Preußen gegen das französische Revolutionsheer: Er beschreibt das selbstverschuldete Ende der Autorität.

Er läßt ein Findelkind, das ein Schäfer mit der Bibel und mit Plutarch erzog, als fiktiven Sekretär Goethe auf dem Feldzug durch die Argonnen begleiten. Der Feldzug begann wie eine Promenade, und auch dem Leser, falls ihn die kleinen bösen Vorzeichen nicht beunruhigen, scheint es eine Sommerspazierfahrt in fürstlichen Equipagen zu sein.

Doch man sieht mit den Augen eines neuen Simplizissimus und glaubt für eine Weile, die Hauptsache dieses stilistisch hervorragenden und vorzüglich übersetzten Buches liege in den feinen Persiflagen, die auf unterschiedliche deutsche und französische Verhaltensweisen zielen. Man richtet sich auf eine amüsante Lektüre ein. Aber die Plünderungsszenen, die kurzen Zusammenstöße zwischen wild überzeugten Republikanern und Truppen, die offensichtlich noch keinen Gedanken daran verschwendet haben, warum sie überhaupt marschieren – das wird zu einer immer deutlicher hörbaren Gegenmelodie Und was anfangs amüsant schien, entpuppt später den wahren Stellenwert. Im Schmutz und Elend vor Valmy wird die todbringende Unfähigkeit nicht nur einer Heerführung, sondern eines ganzen Gesellschaftssystems sichtbar. Wie sich die scheinbar gute Karte wendet, wie der scheinbar noch geordnete Rückzug langsam beginnt und ins Bodenlose fällt, das ist mit Eindringlichkeit geschildert. Dabei verschmäht Bourliaguet es, naturalistisch anzuklagen, das, was er zu sagen hat, sagt er fast en passant. Ort der Pest und des Todes, so heißt es in Goethes Tagebuch, die Fiebernden, die sich im strömenden Regen gegen den warmen Misthaufen drücken, werden hier wieder zur Gegenwart.

Es sind die kleinen Szenen und Bemerkungen, die sich im Gedächtnis festsetzen: daß beispielsweise der Braunschweiger befahl, in der Champagne Kreidestücke zu sammeln, geeignet zum Polieren des weißen Lederzeugs.

Das Buch von Bourliaguet ist ein Lehrstück, das wir nicht hoch genug einschätzen können, eine Ergänzungsstrophe und mehr zu jenem Lied vom Rückzug von Valmy, das 1832 aufgezeichnet wurde: Soldat, du edler Stand / Ob man dich hoch auch hält, / Mußt du schon Vieles dulden, / Was Andere verschulden, / Ausbüßen in der Welt. Walter Scherf