Seit 1954, seit dem Erscheinen der „Geschichte der O“, war die Identität ihrer unter dem Pseudonym „Pauline Réage“ versteckten Verfasserin (oder ihres Verfassers?) eins der delikaten Rätsel des Pariser Literaturbetriebs. Immer wieder wurden neue Vermutungen angeboten; an die Unbekannte aus der Provinz wollte niemand glauben. Als mögliche Autoren wurden genannt: der Sprachphilosoph und Gallimard-Lektor Jean Paulhan, der das Buch mit einem Vorwort ausgestattet hatte; Henry de Montherlant; de Gaulles Kulturminister André Malraux und immer wieder Paulhans Freundin, die Kritikerin, Generalsekretärin der „Novelle Revue Française“ und Fémina-Jurorin Dominique Aury.

Jetzt stieß die rechtsextremistische Wochenzeitschrift „Minute“ auf ein Indiz, das den Spekulationen zum erstenmal etwas Substanz gibt: auf eine Zahl. Sie entdeckte in einem Kontoauszug des Verlags Jean-Jacques Pauvert, der die „Histoire d’O“ und in diesem Herbst die Fortsetzung, „Retour à Roissy“, veröffentlicht hat, den Namen von Dominique Aury. Und neben dem Namen ein stattliches Guthaben in Höhe von 171 190,39 NF. Unter ihrem richtigen Namen aber hat Dominique Aury keine Zeile bei Pauvert veröffentlicht. Die Verfasserin, folgerte „Minute“ hämisch, ist also endlich demaskiert.

Nun wird die „Geschichte der O“, diese finstere Phantasmagorie von der als lustvoll erfahrenen völligen Versklavung und Selbstpreisgabe einer Frau, nicht besser oder schlechter, nicht richtiger oder falscher dadurch, daß man sie einem mehr oder weniger illustren Autor zuschreiben kann; bezeichnend ist nur, daß man den Verfasser von vornherein in den höheren Etagen der französischen Literatur vermutete.

Für die Beurteilung nicht unerheblich aber ist die Frage: Mann oder Frau? Wäre der Verfasser ein Mann, so könnte man das Buch als einen zynischen männlichen Wunschtraum lesen: den Traum von der Unterwerfung der Frau, vor ihrer Reduktion auf den Status eines bloßer Lustobjekts, zynisch dadurch, daß er hier als Wunsch einer Frau ausgegeben wurde. Oder auch als männlichen Angsstraum: Angst vor der totalen Unterwerfung der Frau, die jede Kameradschaftlichkeit der Geschlechter ausschließt und von dem Mann verlangt, daß er sich als absoluter Gebieter erweist.

In beiden Fällen bestünde die Möglichkeit, sich gegen das Buch mit dem Argument zu wehren, daß ihm in Wahrheit nichts in der Psyche der Frau entspräche – und die progressiven Emanzipatoren des Sexus könnten von vornherein beruhigt darüber hinweggehen. Daß der Mann es bisher gewohnt ist, sich als Herr der Schöpfung zu fühlen, haben sie längst berücksichtigt.

Ist die Verfasserin nun aber tatsächlich eine Frau, so bleibt die Frage als Herausforderung stehen: Gibt es in den Kellern der Frauenseele etwas, das auf Unterwerfung und Selbstaufgabe besteht? Inwieweit ist es „Natur“, inwieweit „Erziehung“ durch Jahrtausende männlicher Vorherrschaft? Nicht zuletzt von der Beantwortung dieser Frage wird die Zukunft der Emanzipation der Geschlechter abhängen. D. E. Z.