Von Kai D. Eichstädt

Seit acht Jahren ist Noord-Beveland in der niederländischen Provinz Seeland keine Insel mehr. Im Zuge der Verwirklichung des Deltaplanes wurde der südliche Arm der Ooster-Schelde mit Dämmen durch das Veerse-Gat im Westen und Zandkreek im Osten vom Meer abgeschlossen. Zwischen den Dämmen entstand das Veerse Meer.

Im gesamten Deltaprojekt ist dies ein kleines Mosaiksteinchen, doch zeigt sich gerade am Beispiel des Veerse Meeres die zukünftige Entwicklung des Deltagebiets zwischen dem Rhein im Norden und der Scheide im Süden. Nicht zur Landgewinnung wurden die weit ins Binnenland reichenden Buchten abgeschlossen, sondern zum Schutz der Küste vor weiteren Überschwemmungskatastrophen. Die sich ergebenden drei großen Seen sollen als Erholungsgebiete ausgebaut werden.

Die seeländischen Inseln Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland und Walcheren sind als Urlaubsgebiet ein Gegensatz zu den feudalen Strandbädern Scheveningen, Nordwijk und Zandvoort; Natur ist die größte Attraktion, nicht Rummel. Seeland bietet sich in den Prospekten Urlaubern an, die „Sonne, See und frische Luft lieben“: kilometerlange Sandstrände, die auch in der Hochsaison nicht überfüllt sind; Dünengebirge, dazu Wälder und Naturreservate. Entsprechend kennzeichnen nicht Luxushotels die Erholungsgebiete, sondern Campingplätze, Familienpensionen und Ferienhäuser.

Landschaft in Moll; Städtchen mit kleinen Giebelhäusern – und engen Gäßchen, verwitterte Tore. Zum Beispiel Middelburg, die Hauptstadt der Provinz Seeland: gotische Rathausfront, der achteckige Kirchturm Langer Jan und in der Wagenstraat das Seelandmuseum. Donnerstags kommen Bauern in ihren alten Trachten auf den Markt. Oder: Veere am Veerer See, mit einer langen Reihe alter Giebelhäuser an der Hafenfront und einem Glockenspiel im Rathausturm. Oder: Zieriksee auf Schouwen-Duiveland, noch mehr Mittelalter: Münsterturm (14. Jahrh.), Rathaus (15. Jahrh.), Giebelhäuser und das Hafentor (15. Jahrh.).

Mitten in diese gute alte Zeit sind die Denkmäler der Moderne gestellt: Von Noord-Beveland führt Europas längste Brücke (5250 Meter) über die Ooster-Schelde zur Insel Schouwen-Duiveland; der Zandkreek-Damm und derVeerse-Gat-Damm vermitteln einen guten Eindruck vom ständigen Kampf der Holländer gegen die Nordsee.

In der Saison (Juni bis August) fahren moderne Motorausflugsschiffe Touristen zu einer Deltawerk-Baustelle im Brouwerhaven-Gat, wo der Abschlußdamm zur südholländischen Insel Goeree seiner Vollendung entgegengeht.