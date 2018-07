Deutschlands Rentner haben seit Einführung der dynamischen Rente immer stärker am allgemein steigenden Wohlstand teilgehabt. Besonders deutlich wird die Umschichtung bei den Angestellten. 1960 bezog das Gros der Angestellten-Rentner weniger als 500 Mark im Monat. Acht Jahre später lag das Gros über 600 Mark. Bei den Arbeitern ist die Entwicklung noch längst nicht so weit fortgeschritten wie bei den Angestellten. Arbeiter, die mehr als 600 Mark Rente beziehen, sind noch längst nicht die Regel. Und während die stärkste Gruppe bei den Angestellten auch die Gruppe an der Spitze mit über 800 Mark Rente ist, liegt bei den Arbeitern der Schwerpunkt noch auf der Mitte der Rentenskala: bei nicht mehr als vier- bis fünfhundert Mark.