Von Rudolf Walter Leonhardt

Die Feinde des Haschischs haben die internationale Justiz und Polizei im allgemeinen für sich, die internationale Wissenschaft im allgemeinen gegen sich. Viele hundert Titel von Büchern und Aufsätzen in wissenschaftlichen Zeitschriften habe ich durchgeblättert und keinen prominenten Mediziner, Psychologen oder Soziologen irgendeines Landes gefunden, der bereit gewesen wäre, seine Autorität den Anti-Haschisch-Kampagnen zu leihen, wie sie von Gesetzgebern und Gesundheitsämtern (in London die in Ney York lesen Gutachten der Sachverstädigen!) iritiert, von eher besorgten als beschlagenen Politikern ausgerüstet, von sensationslüsternen Journalen vorgetragen worden sind. Es fehlt freilich nicht an Broschüren, die im Auftrag wohlmeinender juristischer oder medizinischer Behörden verfaßt und verteilt werden. Da kann man die grauenhaften Folgen des Haschischgenusses ausgemalt. und anschaulich illustriert finden: etwa mit einem Jungmädchengesicht, durch das ein Totenkopf hindurchschimmert. Alle diese Broschüren haben zwei Eigentümlichkeiten gemeinsam: ‚Sie. beruhen nicht auf wissenschaftlichen Eigenleistungen, und die Verfasser sind in der internationalen Fachwelt weniger bekannt.

In diesen Broschüren wird geschrieben: daß Haschisch ein übles, Rauschgift ist, daß es zu Opiaten, Sucht, Krankheit, Vergewaltigung, Verbrechen und frühem Tod führt. Ein Nachweis wird in keinem Falle erbracht.

Es ist ebenso unmöglich wie unnötig, alle diese Broschüren zu nennen.

Als Beispiel diene die letzte, die mir auf den Tisch kam. Der Verfasser, heißt Dietrich Kleiner, der Titel „Aktuelle Rauschgiftprobleme bei Jugendlichen“, Verlag: Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V.

Das fängt so an: „In auffallender Häufigkeit bringen Tageszeitungen alarmierende Meldungen über Vorfälle mit Rauschgiften. Daneben begegnet man aber immer wieder dubiosen, oft von wenig Sachkenntnis getrübten Artikeln voller heftiger oppositioneller Affekte, die geradezu für Haschischgebrauch Propaganda machen.“

Unsereiner fühlt sich getroffen und wird neugierig auf die offenbar von mehr „Sachkenntnis getrübten“ Einsichten, die Dietrich Kleiner zu bieten hat. Doch Wißbegier wird’schnell enttäuscht. Denn schon am Ende der ersten Seite heißt es: „Hier soll und kann nicht näher eingegangen werden auf die anthropologische und psychoanalytische, ethnologische und historische Seite des Suchtproblems oder die chemischen, pharmakologischen oder botanischen Aspekte der Suchtmittel und Drogen. Für den, der sich hier orientieren will, stehen zahlreiche Bücher zur Verfügung...“