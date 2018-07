Das Interesse der Studenten und der Hamburger Bürger am ersten öffentlichen Hearing, das eine deutsche Universität veranstaltete, um sich einen Präsidenten zu suchen, übertraf die Erwartungen der Veranstalter bei weitem: Bis in die letzten Reihen der obersten Ränge war das Audimax gefüllt, als die 130 Mitglieder des Hamburger Universitätskonzils sich am Montag daran begaben, ihre „außerordentlich ernste Aufgabe“ zu lösen.

Wie ernst – das illustrierte anschaulich der Absagebrief des Kandidaten Wolfgang Meckelein, Professor und Staatssekretär im badenwürttembergischen Kultusministerium, den Prorektor Karl-Heinz Schneider, der Leiter der Versammlung, zur Einstimmung verlas. Nach sorgfältigem Studium des Hamburger Universitätsgesetzes erschien Meckelein der Rahmen, der dem Präsidenten im Gesetz gezimmert wurde, zu eng und immobil, um 25 000 Menschen und einen Etat von 250 Millionen Mark sachgemäß zu verwalten.

Vor Meckelein hatten schon andere Kandidaten zu verstehen gegeben, daß der Posten eines Universitätspräsidenten nicht als Krönung eines Lebens betrachtet wird. Dankend abgelehnt hatten der Staatssekretär a. D. Professor Carstens, der ehemalige Berliner Bürgermeister Albertz, der Hamburger Staatsrat Ranft, Staatssekretär von Heppe im Ministerium für Bildung und Wissenschaft, Dr. Reimers, der Vizepräsident des Hanseatischen Oberlandesgerichts, Rolf Stödter, der Präses der Handelskammer Hamburg und die Hamburger Professoren Zweigert und Sinn.

Die Vermutung, daß einigen von ihnen nicht nur das Hamburger Universitätsgesetz problematisch erschien, sondern auch die öffentliche Vernehmung der Kandidaten, hat ihren Wahrheitsgehalt. „Ich bin doch nicht auf dem Markt“, sagte einer von ihnen.

So fielen im Endspurt die „Repräsentationsfiguren des öffentlichen Lebens“ aus, die die Erfinder des Berufs „Universitätspräsident“ sich ursprünglich einmal vorgestellt hatten.

Die Courage behielten vier Universitäts-Profis und ein Außenseiter: der 41jährige wissenschaftliche Oberrat Dr. Wolfgang Bachofer, Geisteswissenschaftler und Mitglied der SPD; der 37jährige Assistent Dr. Peter Fischer-Appelt, Theologe und bis zum 1. Dezember Vorsitzender der Bundesassistentenkonferenz, parteilos; Dr. jur. Helmut Meins, 57 Jahre, Leiter der Hamburger Hochschulabteilung, Mitglied der SPD; Dr. Dr. Wilhelm Röhl, 47 Jahre, Vizepräsident des Hamburger Landgerichts, Lehrbeauftragter für Japanologie an der Hamburger Universität, parteilos; Professor Claus Wiebecke, Direktor des Hamburger Instituts für Weltforstwirtschaft, 48 Jahre, der wegen Erkrankung am Hearing nicht teilnehmen konnte und in der nächsten Woche noch befragt werden soll.

Schon in dem Kurzreferat, das die Kandidaten „zur Person“ und „zur Sache“ vortrugen, konnte Peter Fischer-Appelt, der Favorit der Studenten und Assistenten, den ersten Vorsprung buchen, und zwar mit der Mitteilung, daß er außer seinem Theologiestudium eine abgeschlossene Kaufmannsgehilfenlehre vorzuweisen habe und Erfahrung in der Steuerberatung.