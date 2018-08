Inhalt Seite 1 — Fünf arme Minuten für den Herrn der Ewigkeit Seite 2 Seite 3 Auf einer Seite lesen

Morgenandachten im Rundfunk

Von Heinz Hinse SJ

Fünf arme Minuten räumt man dem Herrn der Ewigkeit täglich im Rundfunk ein! Und was bieten uns diese fünf Minuten? Es ist das Lallen eines Volltrunkenen, dessen Worte nur die erreichen, die wirklich hellwach sind.“ So schrieb kürzlich ein Hörer an den NDR.

Solche fünf Minuten gibt es in allen deutschen Rundfunkprogrammen, im Deutschlandfunk, im Norddeutschen und Westdeutschen Rundfunk als „Morgenandacht“, obwohl es eigentlich keine Andacht mehr ist, bei anderen Sendern als „Geistliches Wort“, „Wort in den Tag“, „Zuspruch am Morgen“, „Worte für den Tag“ oder auch „Minute der Besinnung“. Die Auswahl der Sprecher für diese sogenannte Verkündigungssendung und die Redaktion ihrer Texte sind maßgeblich Angelegenheit der kirchlichen Beauftragten bei den einzelnen Sendern. Die Sendung in den „armen fünf Minuten“ ist umstritten, oft zu Recht, meist zu Unrecht, wie – die Erfahrung lehrt – wie neue Untersuchungen beweisen.

Unter den kulturellen Wortsendungen haben die Morgenandachten die größte Hörerbeteiligung. Sie profitieren von der hohen Einschaltquote am Morgen. Eingebettet zwischen Unterhaltungsmusik und Nachrichten werden sie von den meisten Hörern „mitgenommen“, zumal wenn sich, wie beispielsweise im Sendebereich des NDR, kein Kontrastprogramm zum Umschalten anbietet. So hat der Sprecher die Chance, Weghörer und Überhörer zum Zuhören zu bringen. Einer der Hörer drückte das so aus: „Am Montag entscheide ich, ob ich mich in der Woche trocken oder naß rasiere.“

Das Hörerecho, soweit es durch Briefe an den Sender oder an die Sprecher bekannt wird, ist bisher überwiegend positiv. Einzelne Sprecher bekommen dreihundert und mehr Hörerbriefe, überwiegend von Frauen. Meist enthalten diese Briefe nur ein Dankeswort („Gott, Ihnen und dem Rundfunk sei Dank“) oder die Bitte um Übersendung eines Manuskripts „zum Weiterverschenken“, „als Grundlage für ein seelsorgliches Gespräch“, „um sie den jungen und alten Menschen in meiner Umwelt, die sie wegen mancher körperlicher Behinderungen nicht hören können, vorzulesen“, „um sie immer wieder durchzulesen und daraus täglich neue Kraft zu schöpfen“, „um sie in meiner Klasse als Diskussionsanregung anzubieten“.

Fortschrittlich, modern