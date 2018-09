Wirtschaftliche Kraft ist die Basis für Tokios außenpolitischen Aufstieg

Von Peter Grubbe

Die Demonstranten trugen Transparente und rote Fahnen. Es waren etwa zweihundert junge Leute. Sie marschierten in Viererreihen durch die Ginza, die lichtfunkelnde Hauptgeschäftsstraße von Tokio. An einer Kreuzung war Polizei postiert. Etwa ein Dutzend Polizisten mit Schutzhelmen und Schilden aus Aluminium sperrten den Fahrdamm. In einer Seitenstraße standen zwei Lastwagen voll mit weiteren Polizisten.

Als die Demonstranten auf die Polizei trafen, stockte der Zug. Sprechchöre ertönten. Sie protestierten gegen Atomwaffen, gegen die Amerikaner und gegen die „Kriegspolitik der Regierung“. Die Gesichter der jungen Männer waren böse. Fäuste wurden geballt. Aber es kam nicht zum Zusammenstoß. Eine Straßenschlacht, wie die japanische Hauptstadt sie in den letzten Jahren immer wieder erlebte, blieb aus. Wahrscheinlich war die Zahl der Demonstranten zu gering. Zögernd schwenkte der Zug in eine Nebenstraße, in die ihn die Polizei dirigierte. Nach kurzer Zeit waren auch die Rufe, die die „Kriegspolitk“ verdammten, im Verkehrslärm verhallt.

Am Abend sprach ich mit einem in Tokio ackreditierten indischen Diplomaten über die Straßenschlachten zwischen Studenten und Polizei, über Stärke und Aussichten der sozialistischen Opposition in Japan. Der Inder lächelte zynisch: „Die Sozialisten haben überhaupt keine Aussicht, jedenfalls vorläufig nicht. Sie sind nur eine Tarnung für die Regierung. Hinter den Demonstrationen versteckt sich nämlich der neue japanische Militarismus, den wir zur Zeit erleben.“

Die Beziehungen zwischen Japan und Indien sind schlecht. Es gibt zu viele grundsätzliche politische Meinungsverschiedenheiten zwischen der konservativen Regierung in Tokio und der sozialistischen Regierung in Neu-Delhi. Dazu kommt die kaum verheimlichte Verachtung der beiden Völker füreinander. Für die tüchtigen erfolgreichen Japaner sind die Inder Habenichtse, die noch dazu ihre Umwelt ständig belehren wollen. Die Inder dagegen, die lieber philosophieren als arbeiten, sehen schon deshalb auf die Japaner herunter, weil diese „sich ständig verbeugen“, sie halten ihre nationale Disziplin für Militarismus.

Hinzu kommt noch ein dritter Grund: „Indien hat fünfhundert Millionen Menschen, die zu faul sind, sich selber zu ernähren, das ist alles“, meinte ein japanischer Industrieller, „aber das gibt ihnen doch keinen Anspruch, darauf, in Asien die Rolle einer Vormacht zu spielen.“