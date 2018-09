Der Sturm fand im Wasserglas statt. Er schlug keine hohen Wellen. Da war weiter nichts als eine Bemerkung im französischen Fernsehen: Wenn einer ins Land kommt und gar die Staatsangehörigkeit erwerben will, muß er sich anständig benehmen. Etwelche Einwendungen? Nein, dem früheren „Manne auf der Straße“, dem heutigen „Mann vorm Schirm“ leuchtet das ein. Und da dürfte kein Unterschied zwischen den Nationen sein. Ob in Frankreich oder in Deutschland, in Italien, Holland, Belgien, Luxemburg (um unter uns „Sachsen“ zu bleiben): überall „kommt er“ gleich „gut an“ beim „Manne“ oder der „Frau vorm Schirm“, wenn gesagt wird: Ausländer willkommen, aber brav müssen sie sein!

Die Sache sieht dann etwas anders aus, wenn der Ausländer personifiziert wird, es sich also um einen bestimmten Menschen handelt. Schon nimmt das „Bravsein“ eine klare, saubere Form an. Bedeutet „Bravsein“ meist schon an sich, daß man nicht etwas tun, sondern etwas unterlassen soll („Junge, tu das nicht; laß das; sei brav!“), so wird erst deutlich, was ein braver Ausländer vermeiden muß, wenn man weiß, wer gemeint ist. Im französischen Fernsehen war der italienische Filmregisseur Pasolini gemeint.

Pasolini, so hieß es im Fernsehen, wolle die französische Staatsbürgerschaft erwerben, und dies wohl deshalb, weil er die italienische Zensur los sein möchte. Und weiter hieß es: Wie weit würde er in seiner Pornographie und „Bestialität“ erst gehen, wenn er von allem Zwang befreit wäre! Die Frage lautete: „Will er nur deshalb unser Mitbürger werden, um straflos seinen kinematographischen Dreck auf unserem Boden abzusetzen?“ Daß diese Frage auch rhetorisch gemeint war, kann deshalb vermutet werden, weil Pasolini die französische Staatsbürgerschaft gar nicht beantragt hat.

Es ist anzunehmen, daß der Mann vor der Kamera dem „Mann vorm Schirm“ den Spaß an der gefilmten „Pornographie“ und „Bestialität“ nehmen wollte. Und es mag sein gutes Recht sein, dies zu versuchen, sofern dieser Spaß am Dreck vorhanden ist. Der Sturm im Wasserglas entstand auch nicht deshalb. Er entstand, weil man sich fragte, wieso denn ein Ausländer brav sein und etwas unterlassen soll, was man den Mitbürgern nicht verbieten will. Sofern sich Altbürger als Filmregisseure mit dem „Dreck“ beschäftigen, und das tun sie dann und wann: traurig, aber man muß es erdulden. Die demokratische Freiheit, versteht sich! Wem aber ein Ausländer „Dreck auf unserem Boden absetzen“ will, muß man dem Einhalt gebieten, besonders dann, wenn er, wie im Falle Pasolini ein Gerücht sagte, ein Neubürger werden will.

Im übrigen waren es nicht etwa Ausländer oder Neubürger, die den „Sturm im Wasserglas“ entfesselten, sondern Intellektuelle waren es, die in dem, was im Fernsehen gesagt wurde, eine Spekulation auf die Ressentiments von gestern, auf die engen, allzu engen Nationalgefühle witterten. Gut dosiert, „kommen sie noch immer an“.

Es muß noch gesagt werden, daß nicht irgendwer diese Warnung „Brav sein!“ an Pasolini richtete. Es war Michel Droit, der Chefredakteur des „Figaro Litteraire“, der prominente Journalist, der ein vielbeachtetes Fernsehinterview mit de Gaulle gemacht hat, damals, als der General sein Verbleiben an der Macht von einem „Ja“ des Volkes zu seinem übereilten Plan der „Regionalisierung“ abhängig machte, worauf er, da das „Nein“ überwog, die Konsequenzen zog. Dennoch: Droits Interview war fesselnd.

Niveausenkung, daß Droit von de Gaulle auf Pasolini kam. Senkung des eigenen Niveaus.