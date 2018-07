Inhalt Seite 1 — Kampfpause in Paris Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ernst Weisenfeld

Paris, im Dezember

In der Auseinandersetzung zwischen der französischen Regierung und ihrer gefährlichsten Opposition, den Gewerkschaften, ist eine Kampfpause eingetreten. Die Regierung versucht, sie zu Waffenstillstandsabkommen in wichtigen Wirtschaftzweigen auszuweiten. Sie hofft dabei auf die Unterstützung der Öffentlichkeit, die auch die Kampfpause erzwungen hat. Die aktivste unter den gewerkschaftlichen Organisationen, die kommunistische CGT, will sich nicht binden lassen; sie heizt auch schon neue Streiks an, während die Regierung versucht, diesen Gegenspieler zu isolieren.

Seit September ist die Kraftprobe im Gang. Die Regierung kämpft um ihren Stabilisierungsplan und damit um den Erfolg der Frankenabwertung; die Gewerkschaften verteidigen die Kaufkraft der Löhne und müssen sich dabei gleichzeitig gegen spontane Selbsthilfeaktionen der Basis und gegen Linksüberholer absichern. Studentische und andere Unruhestifter warten nur auf eine Gelegenheit, die sozialen Spannungen nach dem Vorbild des Mai 1968 wieder zu einer großen Explosion zu bringen. Die Gewerkschaften aber zeigen bisher kein Interesse an einer umfassenden Auseinandersetzung.. Das gilt nicht zuletzt für die CGT, die in den Mai-Unruhen schlechte Erfahrungen machte und deren jetzige Taktik nicht zuletzt als ein Versuch zu verstehen ist; die Massen diesmal im Griff zu. behalten.

Die CGT hat sich zu einem ständigen Streufeuer entschlossen, um auf solche Art die Autorität der Regierung zu verschleißen. Ihre Taktik besteht darin, immer wieder Teilforderungen in einzelnen Bereichen und Berufsgruppen mit Streiks auszukämpfen, heute diesen, morgen jenen Zweig des Verkehrs stillzulegen, dann wieder für Stunden die Gas- und Stromversorgung,. den Schulunterricht, das Bankgeschäft – immer so, daß gleichzeitig größere Bereiche der Wirtschaft mitbetroffen werden, aber keine große zusammenhängende Streikfront entsteht. Auch in der Privatwirtschaft gelang es, durch Schwerpunktstreiks die Unzufriedenheit von einigen hundert Spezialisten als Mittel für die Stillegung großer Werke zu nutzen. Aber in der Privatindustrie liegt im allgemeinen weniger Konfliktstoff herum als in den öffentlichen Betrieben. Ein CGT-Kongreß gab diesen Aktionen eine eindeutig politische Untermalung: Solange nicht das Regime selbst unter den fortwährenden Schlägen zusammengebrochen sei, werde es keine vernünftige soziale Ordnung geben.

Einige Tage nach diesem Kongreß kam es nun zum zweitenmal in kurzer Zeit, zu einem Warnstreik in den Energiebetrieben und zu willkürlichen Stromsperren und damit zu den Reaktionen der Öffentlichkeit. Bäcker, Klein- und Mittelbetriebe, sogar Belegschaften, Hausfrauen und das Personal von Krankenhäusern rebellierten gegen diese Störungen. Wenn sich dieser Protest auch auf Einzelaktionen beschränkte, so spürten die Streikleitungen doch, daß da eine für sie gefährliche Stimmung entstand. Sie brachen den ansonsten erfolgreichen Streik nach wenigen Stunden ab. Sie wollten, so erklärten sie, auf die Kälte Rücksicht nehmen, denn sie seien sich der Verantwortung gegenüber der Bevölkerung bewußt. Am Vortag, als das Störprogramm festgelegt wurde, war es schon genauso kalt gewesen, und Frankreich hatte früher auch schon Stromsperren an kälteren Tagen erlebt. Der Rückzug war kaum zu bemänteln.

Dieser Rückzug erklärt sich nicht allein mit dem Unwillen in der Öffentlichkeit; die Gewerkschaft drückt noch eine andere Sorge: Die Regierung hatte eine gesetzliche Neuformulierung des Streikrechts in den öffentlichen Betrieben angedroht, die auf eine Einschränkung der jetzt geübten Praxis hinauslaufen würde. Das Argument der Regierung lautet, das Streikrecht schließe nicht das Recht ein, an den Schalthebeln der Energie- und Verkehrsbetriebe willkürlich herumzuspielen; und dieses Argument drohte populär zu werden.