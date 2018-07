Inhalt Seite 1 — Mit Nimbus bessere Prognosen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wann eine Revolution begonnen hat, das läßt sich im allgemeinen nicht auf Tag und Stunde genau angeben. Nicht so bei der Revolution in der Wettervorhersage, die wir gegenwärtig erleben. Begonnen hat sie am 14. April 1969 um drei Uhr in Florida, als der Satellit Nimbus-III vom Kap Kennedy in einen nahezu kreisförmigen, über die Pole der Erde führenden 1100 Meter hohen Orbit geschossen wurde.

Der 580 Kilogramm schwere Kunstmond hat inzwischen einige bislang unerfüllte Träume der Meteorologen Wirklichkeit werden lassen. Sein Geheimnis: ein Gerät mit der Kurzbezeichnung SIRS (satellite infrared spectrometer). Es mißt während des Rundflugs um unseren Globus die Temperaturschichtung der Erdatmosphäre.

Alle bisher in Erdumlauf gebrachten meteorologischen Satelliten sind fliegende Kameras. Sie photographieren die unter ihnen liegenden Wolkenfelder und funken diese Bilder zu den Bodenstationen. Das ermöglichte schon einen gewaltigen Fortschritt in der Meteorologie; diese Wolkenphotos werden routinemäßig für die Wettervorhersage auf der ganzen Erde verwendet.

Doch viele Faktoren, die das Wetter bestimmen, sind auch von den Wolkenaufnahmen nicht ablesbar. Vor allem müßte man erfahren – so wünschten es sich die Wetterpropheten –, welche Temperaturen und welcher Luftdruck in den verschiedenen Schichten der Atmosphäre herrschen, und das über einem Gebiet, das etwa achtzig Prozent der Erdoberfläche einnimmt. Theoretisch brauchte man dafür keine Satelliten, denn diese Messungen können Wetterballons ausführen – nur kann man nicht so viele Ballons aufsteigen lassen, daß sich auch nur annähernd ein so riesiges Gebiet vermessen läßt.

Das war der Grund dafür, daß an Bord des Nimbus III ein Spektrometer auf eine Satellitenbahn geschickt wurde. Das Instrument ist senkrecht zur Erdoberfläche hin gerichtet und mißt die Strahlungsintensität in bestimmten Frequenzbereichen des infraroten (unsichtbaren, weil zu langwelligen) Lichtes, nämlich in den „Bändern“ des Infrarotspektrums, in denen die Strahlung vom Kohlendioxyd der Atmosphäre absorbiert wird. Aus der „Helligkeit“ in den verschiedenen Absorptionsbändern des Kohlendioxyds läßt sich errechnen, welche Temperaturen in den verschiedenen Höhen der Atmosphäre herrschen. Und aus diesen Werten wiederum können die Meteorologen Schlüsse über Windstärke und Luftdruck ziehen.

Wenige Stunden nach dem Start – Nimbus befand sich gerade über Kingston (Jamaika) um elf Uhr und zwölf Minuten am 14. April – machte der Satellit seine ersten Messungen. Zur selben Zeit war ein Ballon über Jamaika aufgelassen worden, von dem aus ein Instrument die Temperatur während des Aufstiegs maß und zur Erde funkte. So ließen sich die vom Spektrometer im Satelliten und die vom Thermometer im Ballon gelieferten Meßwerte für die verschiedenen Höhen über dem gleichen Gebiet miteinander vergleichen.

Diese Gegenprobe hätte nicht besser ausfallen können. Die Meßresultate stimmten exakt miteinander überein. Und eine Reihe weiterer Tests dieser Art, die im Verlaufe dieses Sommers an verschiedenen Orten ausgeführt wurden, hatten ein ebenso befriedigendes Ergebnis. Auf die Temperaturmessung mit Hilfe des kreisenden Infrarot-Spektrometers ist also Verlaß.