Von Hans Albert

I. Rationalität und Engagement

In der modernen Industriegesellschaft hat man sich seit langem daran gewöhnt, den Begriff der Rationalität vor allem mit Wissenschaft, Technik und Wirtschaft in Verbindung zu bringen und mit den Verfahrensweisen, die in diesen sozialen Bereichen in den letzten Jahrhunderten ausgebildet, entwickelt und ständig weiter vervollkommnet worden sind. Die Ideale der Exaktheit, der Präzision und der Effizienz stehen im Vordergrund, wenn es darauf ankommt, die Rationalität von Methoden und Resultaten aller Art zu beurteilen, und Mathematisierung, Quantifizierung und Formalisierung scheinen die hervorstechendsten Merkmale jedes Fortschritts zu sein, der dieser Idee der Rationalität entspricht. In den Wissenschaften ist das axiomatisch-deduktive Denken im Vordringen begriffen, ebenso wie andererseits die Benutzung statistischer Verfahrensweisen, und zwar selbst in Gebieten, die nach bisher üblicher Auffassung solchen Methoden kaum zugänglich sind, wie zum Beispiel in den sogenannten Geisteswissenschaften. Messen, Kalkulieren, Steuern, Programmieren und Prognostizieren sind Tätigkeiten, die für die Entwicklung von Wissenschaft, Technik, und Wirtschaft und damit für den Bestand der Zivilisation immer wichtiger werden und deren Ergebnisse den Lebensstil der, Bevölkerung in den industriellen Gesellschaften in immer stärkerem Maße zu prägen scheinen.

In diesen sehr auffallenden Zügen, die offenbar in erheblichem Kontrast mit. wesentlichen Merkmalen des Lebens in früheren Hochkulturen und in den primitiven Gesellschaften stehen, ist das Resultat eines sich über große Zeiträume erstreckenden Rationalisierungsprozesses zu sehen, der schon unter den verschiedensten Gesichtspunkten analysiert worden ist. Angesichts der Bedeutsamkeit scheint es nicht unplausibel zu sein, die Idee der Rationalität vor allem im Hinblick auf diese Aspekte unseres modernen Lebensstils zu bestimmen, gleichgültig, ob man mehr dazu neigt, positiv oder negativ zu ihnen Stellung zu nehmen. Da mit dieser Art von Rationalität allem Anschein nach ein hohes Maß von Objektivität, Neutralität und Wertfreiheit verbunden ist, wie man das für den Bereich der reinen Erkenntnis nicht selten als selbstverständlich voraussetzt, besteht überdies die Neigung anzunehmen, daß sich die betreffenden Phänomene einer Beurteilung unter ästhetischen, moralischen oder gar politischen Gesichtspunkten entziehen und daß auch die sozialen Bereiche, in denen sie dominieren, gegen Stellungnahmen, die von solchen Gesichtspunkten ausgehen, geschützt sind. Zwischen Wissenschaft und Technik einerseits und Politik und Moral andererseits scheint ein fundamentaler Unterschied zu bestehen, der die Autonomie dieser Sphären gewährleistet und Bewertungen, die diese Abgrenzung mißachten, als illegitim erscheinen läßt. Daß in der politischmoralischen Sphäre Irrationalität, unbegründbare Stellungnahme und subjektive Entscheidung ein gewisses Heimatrecht haben, pflegt dagegen nur selten bestritten zu werden. Die Einsichten der reinen Wissenschaft reichen offenbar nicht aus, um die Entscheidungen der sozialen Praxis mit einem ausreichenden Fundament zu versehen.

Es gehört zweifellos zu den, bedeutsamsten Wirkungen des Neomarxismus, der das Denken der neuen Linken bestimmt, auf das öffentliche Bewußtsein, daß er die oben skizzierte Konzeption der Rationalität einigermaßen wirksam in Frage gestellt und dadurch bei vielen ihrer Verfechter und auch bei anderen, denen sie zumindest bis zu einem gewissen Grade plausibel erschien, einen Prozeß der Neubesinnung hervorgerufen hat, dessen Konsequenzen noch abzuwarten sind. Das ist vielleicht weniger den großenteils. selbst recht fragwürdigen Argumenten, dieser Gruppe zu verdanken als den vielfach provokativen und effektvollen Formulierungen, durch die sie sich auszeichnet, einen Stil der Darstellung und der Selbstinszenierung, der die Grenze zwischen Argumentation und Agitation längst überschritten hat, wenn auch der Jargon, der dabei bevorzugt wird, den Charakter einer wissenschaftlichen Fachsprache imitiert.

Die „kritische Theorie“ der Frankfurter Schule, die für dieses Denken repräsentativ ist, hat interessanterweise die Probleme des ökonomischen Unterbaus weitgehend aus den Augen verloren. Sie verzichtet zwar nicht auf Andeutungen und Hinweise in dieser Beziehung, aber doch auf ökonomische Analyse im strengen Sinne und auf die Auseinandersetzung mit der herrschenden Neoklassik im ökonomischen Denken. Der historische Materialismus ist in dieser Version – ebenso wie in ähnlichen Versionen, die mehr auf den frühen als auf den späten Marx rekurrieren – teilweise zu einer Auffassung degeneriert, in der die Erörterung ideologischer und ästhetischer Probleme die der ökonomischen Problematik ersetzt hat. Sieht man einmal von der vulgärökonomischen Folklore einer romantisierenden Kapitalismuskritik ab, in der theoretisches Denken durch die Anwendung marxistischer Schablonen ersetzt wird, dann gilt dies im wesentlichen auch für andere Autoren der neuen Linken.

Die der Hegeischen Philosophie entstammende These, daß es darauf ankomme, stets den Totalzusammenhang des Geschehens zu bedenken, hat in Verbindung mit der Betonung des kritischen Charakters einer adäquaten Gesellschaftsanalyse zu jener totalen Kritik geführt, in der die für eine realistische Praxis notwendigen theoretischen Analysen und technologischen Untersuchungen nicht etwa „aufgehoben“, sondern untergegangen sind. Daß die extremen Vertreter der neuen Linken inzwischen zur Kritik ihrer geistigen Väter übergegangen sind und daß diese Väter selbst sich von den exzessiven Wirkungen zu distanzieren beginnen, die ihre Ideen bei ihren früheren Jüngern hervorgerufen haben, von der Praxis des politischen Expressionismus, die sich bei ihnen ausbreitet, tut in unserem Zusammenhang nichts zur Sache. Zweifellos haben sie, als sie ihre Gedanken formulierten, im allgemeinen nicht an Entwicklungen dieser Art gedacht – etwa an den Übergang zu Gewalttätigkeiten, zu deren Rechtfertigung die kritische Theorie nun herhalten soll. Dennoch scheint mir ein sinnvoller Zusammenhang zu bestehen zwischen ihrer Denkweise und diesen Phänomenen. Nicht daß sie gewisse Aspekte der industriellen und bestimmte Züge moderner mit dieser Zivilisation verbundener Denkgewohnheiten in Frage stellen, ist hier gemeint, sondern: die Weise, in der sie das tun, das heißt vor allem: die Konzeption, von der sie dabei ausgehen, die ihren-Denkstil, ihre Methode, bestimmt und die es ihnen erlaubt, historische Totaldeutungen mit kritischem Anspruch – etwa: eine Geschichtsphilosophie in praktischer Absicht – zu vertreten, die sich selbst jeder Kritik entziehen, da in ihnen eine kritische Vernunft zum Ausdruck kommt, die über die Methoden und Resultate normaler Wissenschaft erhaben ist und ihnen bestenfalls einen „Stellenwert“ zuweist. Derartige Deutungen sind bekanntlich im allgemeinen hinreichend vage und unbestimmt, sie haben einen so großen Spielraum, daß sie zur Rechtfertigung fast jeder beliebigen Praxis dienen können, auch einer solchen, die nur noch der unmittelbaren Jetztbewältigung und der Abreaktion von Affekten dient..