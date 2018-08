Inhalt Seite 1 — Schlüssel zum Frieden? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Joachim Schwelien

Washington, im Dezember

Das Aufdecken des Massakers von Song My hat Amerika einen betäubenden Schock versetzt, aus dem es sich nach und nach zur Besinnung auf die unerbittlichen Einsichten und Konsequenzen durchringt.

Das Gemetzel, schon vor dem Kriegsgerichtsverfahren gegen Leutnant Calley und andere Beschuldigte durch ein gutes Dutzend Interviews mit Augenzeugen und durch Photodokumente unumstößlich bewiesen, läßt bemitleidende Selbstgerechtigkeit nicht mehr zu. Die Amerikaner sitzen in diesen Wochen nicht nur über einige untergeordnete Befehlsempfänger, sondern auch über sich selbst zu Gericht.

Das Weiße Haus bekannte, das Massaker sei für das Gewissen der amerikanischen Nation verabscheuenswert. Auf dem Capitol gestanden mehrere Kongreßmitglieder, ihnen habe sich der Magen umgedreht, als sie die von Heeresminister Stanley Resor vorgeführten Farbdias von erschossenen südvietnamesischen Zivilisten betrachteten. Mütter der Schützen von Song My fragen sich vor der Öffentlichkeit entsetzt, was ihre Söhne in Vietnam in Mörder verwandelt habe, und wollen nicht glauben, daß sie auf etwas anderes als „auf Befehl“ gehandelt haben. Das Räderwerk der Justiz ist in Gang und bewegt sich auch auf jene am Massaker beteiligten Soldaten zu, die inzwischen aus dem Wehrdienst entlassen wurden und daher nach geltendem Recht nur schwer zu belangen sind.

Grundsätzlich bleibt zutreffend, was Resor vor einem Kongreßausschuß sagte: Die Vorfälle von Song My sind unrepräsentativ für das Kampfverhalten der weit über eine Million amerikanischen Soldaten, die bisher in Vietnam ihren Dienst geleistet haben. Kein nur einigermaßen objektiver Beobachter wird das in Frage stellen. Dennoch – ist Song My etwa nur die Spitze eines Berges ähnlicher Verbrechen? Von amtlichen Stellen bisher nicht widersprochen schreibt beispielsweise ein Berichterstatter der „New York Times“ in der Sonntagsbeilage seines Blattes: „Das Programm des Vietcong zur Ermordung (südvietnamesischer) Regierungsbeamter ist – zumindest in Ziffern – von dem Phoenix-Programm überboten worden, das von der Central Intelligence Agency eingeleitet wurde und jetzt vom Amerikanischen Militärischen Kommando verwaltet und von sogenannten Provinz-Aufklärungseinheiten durchgeführt wird, die aus vietnamesischen Mord-Einsatzgruppen (assassinations squads) bestehen, welche von amerikanischen Beratern geführt werden.“ Es wird gesagt, daß so etwa im vergangenen Jahr 13 000 Mitglieder des Kommandoapparates des Vietcong ‚neutralisiert‘ worden sind; einige wurden gefangengenommen, doch gibt es Anlaß zu der Vermutung, daß die meisten – um eine seit kurzem notorische Redewendung zu gebrauchen –, mit äußerster Umsicht ausgelöscht worden sind.

Andere amerikanische Experten meinen, in dem „Phoenix-Programm“ seien bisher nicht nur 13 000, sondern bereits rund 18 000 Mitglieder der politischen Vietcong-Kader „liquidiert“ worden. Ein Mediziner berichtet, ihm sei bekannt, daß im Mekong-Delta ein amerikanischer Leutnant seinen Leuten aus Langeweile befohlen habe, in einem vietnamesischen Dorf auf Zivilisten ein Scharfschießen zwecks „Zielübung“ zu veranstalten. Solche Fälle sind mit einemmal Legion, jedenfalls in der Darstellung der amerikanischen Massenmedien, die hier wohl kaum aus Sensationsgier aufbauschen.