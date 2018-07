Auf der Tagung der Außenminister des Europarats am 12. und 13. Dezember in Paris wird aller Voraussicht nach der vorläufige Ausschluß Griechenlands aus dieser Organisation beschlossen werden. Die britische Regierung hat bereits erkennen lassen, daß sie auf dem Außenministertreffen für den Ausschluß plädieren wird.

Die Kritik am griechischen Regime hatte in den letzten Tagen durch die Veröffentlichung eines geheimen Berichts der Menschenrechtskommission des Europarats neuen Auftrieb erhalten. In dem Geheimpapier beweist die Kommission, die in Griechenland recherchiert hat, daß die Athener Regierung in einer Vielzahl von Fällen die Mißhandlung und Folterung von politischen Gefangenen zu verantworten hat.

Das griechische Regime hat inzwischen andere europäische Staaten wissen lassen, daß sie mit wirtschaftlichen Boykottmaßnahmen Athens rechnen müßten, wenn sie bei der Pariser Ministerratstagung für die Suspendierung der griechischen Mitgliedschaft stimmen sollten.