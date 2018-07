Die Deutsche Mark,iso könnte man meinen, sei eine Währung, die überall in der Welt mit Kußhand akzeptiert und ohne Schwierigkeit gegen fremde Valuta eingetauscht wird. Der Tourist, der da glaubt, mit einem „Blauen“ oder „Braunen“ so etwas wie ein Passepartout in der Hand zu halten, mit dem er unbeschwert durchs ganze (Aus-)Land reisen könne, muß indessen immer wieder erfahren, daß die Deutsche Mark von einer Weltwährung immer noch weit entfernt ist – ganz im Unterschied zum Dollar oder zum Pfund Sterling.

Selbst in einer Weltstadt wie New York City ist es beinahe unmöglich, eine deutsche Banknote umzutauschen geschweige denn in Zahlung zu geben. So kann man immer wieder erleben, daß die Schalterbeamten auch großer amerikanischer Banken deutsche Geldscheine argwöhnisch hin- und herwenden, als ob es sich dabei um ausgefallene Exotika handele. Mitunter bekommt man sogar den Ratschlag, sich an eine Schweizer Bankniederlassung oder gar an einen Münzenhändler zu wenden.

Sosehr man sich über den monetären Provinzialismus mokieren mag, der hierbei, ohne Zweifel mit im Spiel ist, so bescheiden sollten uns andererseits solche Erfahrungen machen, die eben doch einmal mehr lehren, daß es mit der Stabilität einer Währung und deren Reserven allein nicht getan ist. b