/ Von Franz C. Widmer

Seit zweieinhalb Jahren liegen fünfzehn Schiffe, darunter die beiden deutschen „Münsterland“ und „Nordwind“, in den Bitterseen. Eine Flotte mit rund 130 000 BRT wartet auf die Wiedereröffnung des Suezkanals, auf eine Passage nach Norden oder Süden. Die Besatzungen hatten sich monatelang mit weltberühmten Fußballspielen und Bootsrennen die Zeit vertrieben; dann aber wurden sie abgelöst. Heute besorgt eine von Schiffsbesitzern und Versicherungsgesellschaften gemeinsam aufgestellte und finanzierte Equipe den nötigen Unterhalt.

Die Hoffnung auf eine mögliche Weiterfahrt schwindet von Monat zu Monat und damit auch die Aussicht, die kostbare Fracht bald herauszubekommen: Gummi, Wolle, Tee und auch Blei. Die Frachtbesitzer erhielten von ihren Versicherern in den meisten Fällen volle Schadendeckung. Und so kam es, daß heute beispielsweise Lloyd’s in London Blei im Werte von 950 000 Pfund oder auch Tee für über eineinhalb Millionen Mark zu seinen Aktien zählt.

Nicht damit jedoch hat das eigenartigste Versicherungsunternehmen der Welt – Prämieneingang 1966 über 530 Millionen Pfund – in letzter Zeit von sich reden gemacht, ebensowenig von den skurrilen und außergewöhnlichen Geschäften, die Lloyd’s von altersher versichert. Der vornehme Klub muß sich zum erstenmal in seiner langen Geschichte auf Kapitalsuche begeben.

Seine Reserven reichen nicht mehr aus, wenn er beim großen Zukunftsgeschäft mit Supertankern und Jumbo-Jets mithalten will. Wie dringend der Geldmangel geworden ist, zeigt allein schon die Tatsache, daß sich der ehrwürdige Klub dazu durchgerungen hat, seine Türen auch für Nicht-Commonwealth-Bürger zu öffnen und von 1970 an sogar Briten weiblichen Geschlechts aufzunehmen.

Anfänge im Kaffeehaus

Um die finanzielle Basis zu erweitern, kann Lloyd’s nämlich nicht einfach Aktien oder Obligationen emittieren. Lloyd’s ist keine normale Versicherungsgesellschaft: Lloyd’s ist lediglich der Ort, wo sich Leute treffen, um Verträge abzuschließen – man kann sich bei Lloyd’s, aber nicht von Lloyd’s versichern lassen.