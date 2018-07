Kein WIR-Beirat mehr

Der Beirat der Worldwide Investment Research Company (WIR) hat sich am 13. September 1969 mit einem Schreiben an den Präsidenten Neumann aufgelöst. Ihm gehörten u. a. die beiden CDU-Bundestagsabgeordneten Dietrich Rollmann und Egon Lampersbach an. „Seit diesem Tage stehen wir in keinerlei Beziehungen mehr zu WIR“, teilt uns Rollmann mit. WIR ist durch die Geschäfte seines Präsidenten in ein schiefes Licht geraten.