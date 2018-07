Zigarettenrauchen kann Lungenkrebs verursachen. Darüber gibt es keinen Zweifel mehr. Offen ist dagegen noch die Frage, welcher Stoff im Zigarettenrauch dafür verantwortlich ist. Hauptverdächtigt ist das Benzpyren, eine definitiv im Tabakrauch vorhandene Substanz und eine, die sich in Tierversuchen definitiv als kanzerogen erwiesen hat. Freilich braucht man sehr große Mengen des Benzpyrens – das in Spuren auch in einigen Gemüsearten vorkommt –, um bei Labortieren Krebs zu erzeugen. Solchen Mengen gegenüber ist der Benzpyrenanteil des Zigarettenqualms verschwindend klein. Aus diesem Grunde bezweifeln viele Forscher, daß es Benzpyren sei, das dem blauen Dunst die krebsverursachende Eigenschaft verleiht.

Unlängst hat Dr. E. Cuyler Hammond von der „American Cancer Society“ diese Zweifel mit dem Ergebnis einer Untersuchung bestärkt. Er studierte die Sterbestatistik der Dachdecker. Diese Männer nämlich atmen Benzpyren in vergleichsweise großer Menge mit den Teerdämpfen ein.

Nichtrauchende Dachdecker inhalieren soviel Benzpyren, wie jemand einatmen würde, der 715 Zigaretten pro Tag rauchte, erklärt Dr. Hammond. Dementsprechend müßte der Anteil der Dachdecker, die an Lungenkrebs sterben, dreimal so hoch sein wie der Anteil der an Lungenkrebs sterbenden Männer in der Gesamtbevölkerung. Tatsächlich fand der Forscher unter den Todesursachen von Dachdeckern, die mindestens neun Jahre lang in ihrem Beruf tätig gewesen waren, zwar etwas mehr Fälle von Lungenkrebs als dem Bevölkerungsdurchschnitt entsprochen hätte, doch erreichte diese Zahl nicht im entferntesten den Wert, den man erwarten würde, wenn inhaliertes Benzpyren die entscheidende Rolle in der Lungenkrebsgenese bei Rauchern spielen würde.

Dr. Hammond betont, daß sein Ergebnis selbstverständlich keinesfalls so gedeutet werden darf, als könne etwa Zigarettenrauchen nun doch nicht für Lungenkrebs verantwortlich gemacht werden. Vielmehr sei dieser Kausalzusammenhang durch die umfangreichste medizinalstatistische Untersuchung, die je vorgenommen wurde, so gut gesichert, daß er nicht mehr geleugnet werden könne. – ow